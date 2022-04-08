Степанов упевнений, що карантин вихідного дня покаже результати вже через три тижні

10:21 12 листопада Київ, Україна

Незважаючи на протести, уряд України посилив карантинні заходи і ввів карантин вихідного дня, головною метою якого є стримувальний фактор, в МОЗ України побоюються колапсу медсистеми.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов на нараді.



Введені обмеження, за його словами, повинні показати результат за три тижні.



"Результат, який ми очікуємо - це призупинення зростання кількості хворих такими ураганними темпами, коли кожен день збільшується на тисячі хворих на добу. Як наслідок, збільшується кількість людей, які госпіталізуються, кількість важких хворих", - сказав Степанов.



Він додав, що лікарні не зможуть надавати допомогу хворим у разі колапсу медсистеми через пандемію.



"Нам головне не допустити колапсу медичної системи. Якщо він відбудеться, у нас буде 100% наповненість ліжок. В такому випадку людям, яким потрібна медична допомога в умовах лікарні, вона не буде надана", - сказав міністр.