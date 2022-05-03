Степанов: Україна отримає 8 млн доз вакцин в кінці I - початку II кварталу

19:01 02 грудня Київ, Україна





Міністр нагадав, що Україна провела переговори з міжнародною ініціативою COVAХ щодо постачання вакцин. Максим Степанов розповів про стратегію вакцинації, кількість отриманих за ініціативою COVAХ ковід-вакцин і терміни вакцинації населення.Міністр нагадав, що Україна провела переговори з міжнародною ініціативою COVAХ щодо постачання вакцин.

Ми повинні отримати 8 млн доз вакцин. У нас очікується підписання відповідних документів до 7 грудня з COVAХ, де ми вже все чітко оформимо. І розраховуємо отримати вакцини в кінці I кварталу - початку II кварталу. По-друге, у нас на завершальній стадії переговори і відповідне підписання договорів з іншими виробниками вакцин, щоб ми вже в першому кварталі отримали вакцини і почали процес вакцинації в Україні", - сказав Степанов.

Також він зазначив, що МОЗ завершує розробку стратегії вакцинації від коронавірусу.



У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання по зберіганню вакцини при -70 градусах. Але вже зараз є розуміння цього. Ми допрацьовуємо зараз фінальний документ. В кінці цього - початку наступного тижня вже надамо всю цю стратегію вакцинації з урахуванням наших можливостей, того, де ми будемо вакцинувати, де будуть ці центри, в які терміни і які категорії громадян будуть вакцинуватися в першу чергу, в другу і так далі", - сказав Степанов.