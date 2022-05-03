Степанов: Україна отримає 8 млн доз вакцин в кінці I - початку II кварталу

Максим Степанов розповів про стратегію вакцинації, кількість отриманих за ініціативою COVAХ ковід-вакцин і терміни вакцинації населення.
Міністр нагадав, що Україна провела переговори з міжнародною ініціативою COVAХ щодо постачання вакцин.
Міністр нагадав, що Україна провела переговори з міжнародною ініціативою COVAХ щодо постачання вакцин.
Також він зазначив, що МОЗ завершує розробку стратегії вакцинації від коронавірусу.
У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання по зберіганню вакцини при -70 градусах. Але вже зараз є розуміння цього. Ми допрацьовуємо зараз фінальний документ. В кінці цього - початку наступного тижня вже надамо всю цю стратегію вакцинації з урахуванням наших можливостей, того, де ми будемо вакцинувати, де будуть ці центри, в які терміни і які категорії громадян будуть вакцинуватися в першу чергу, в другу і так далі", - сказав Степанов.
У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання по зберіганню вакцини при -70 градусах. Але вже зараз є розуміння цього. Ми допрацьовуємо зараз фінальний документ. В кінці цього - початку наступного тижня вже надамо всю цю стратегію вакцинації з урахуванням наших можливостей, того, де ми будемо вакцинувати, де будуть ці центри, в які терміни і які категорії громадян будуть вакцинуватися в першу чергу, в другу і так далі", - сказав Степанов.
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