Степанов розповів про українську ковід-вакцину

Законопроєкт щодо української ковід-вакцини знаходиться в стадії розробки, як і сама вакцина.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Я в суботу спілкувався з нашими виробниками, на цьому тижні будемо ще проводити нараду з ними, щоб були враховані всі побажання, щоб точно законопроєкт, який ми приймемо, подамо, діяв і працював. Що стосується української вакцини, принаймні кандидата на вакцину, який розробляється з минулого року, це рухається стосовно різних стадій дослідження, зробили лікарську форму, це складний процес. Постійно виникають складнощі, потрібно знаходити наукові рішення, чим вони і займаються. Вони рухаються вперед", - розповів він.
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