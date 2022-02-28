Степанов розповів, як громадяни на самоізоляції та в лікарні зможуть проголосувати на виборах

13:24 06 жовтень Київ, Україна

Максим Степанов запевнив, що в день виборів працюватимуть виїзні бригади. Бригади будуть виїжджати до хворих на коронавірус громадян і до тих, хто знаходиться на самоізоляції чи в лікарнях через COVID-19



За його словами, таким українцям потрібно подати заяву про голосування вдома до 20:00 п'ятниці, яка йде перед виборами (23 жовтня - ред.), щоб до них приїхала відповідна бригада. "Люди, які знаходяться в лікарнях, будуть голосувати відповідно в лікарнях теж за допомогою виїзних бригад", - сказав глава відомства.



Степанов зазначив, що на виборчих дільницях будуть дотримуватися протиепідемічних заходів - це масковий режим, антисептики, дотримання дистанції, виборцям також слід мати власну ручку. Виборці з ознаками ГРВІ зможуть проголосувати в окремих кабінках.



Нагадаємо, що вибори до місцевих рад відбудуться 25 жовтня 2020 року. В РНБО назвали нинішні вибори найскладнішими в Україні за всі роки незалежності. Саме процес підрахунку голосів буде вкрай важким, але важливим, адже вільні вибори - це один із критеріїв для членства держави в Європейському Союзі та НАТО.