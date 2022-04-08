Степанов підтримав українців, заявивши, що легко не буде

На ранковому брифінгу Максим Степанов звернувся до українців з підтримкою і проханням дотримуватися карантинних обмежень і поставитися з розумінням, зокрема, до карантину вихідного дня.
За словами міністра, цю хвилю епідемії коронавірусної інфекції не вдасться пройти легко, але потрібно вберегти медичну систему від колапсу, коли лікарні не зможуть приймати хворих з COVID-19. А для цього потрібно дотримуватися епідемічних обмежень і карантину вихідного дня.
"Дуже важливо цього дотримуватися від початку і до кінця. Шановні українці, будь ласка, дотримуйтесь цих правил. Давайте пройдемо - важко, я не обіцяю, що буде легко: буде дуже важко - весь цей період відсьогодні і, я думаю, що до квітня, напевно. Але ми точно можемо його пройти і точно можемо це зробити", - сказав він.
За словами міністра, цю хвилю епідемії коронавірусної інфекції не вдасться пройти легко, але потрібно вберегти медичну систему від колапсу, коли лікарні не зможуть приймати хворих з COVID-19. А для цього потрібно дотримуватися епідемічних обмежень і карантину вихідного дня.
"Дуже важливо цього дотримуватися від початку і до кінця. Шановні українці, будь ласка, дотримуйтесь цих правил. Давайте пройдемо - важко, я не обіцяю, що буде легко: буде дуже важко - весь цей період відсьогодні і, я думаю, що до квітня, напевно. Але ми точно можемо його пройти і точно можемо це зробити", - сказав він.
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