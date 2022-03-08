Степанов про заборону масових заходів

Сьогодні ВР України розгляне питання введення більш жорстких карантинних обмежень в Україні. Поділився найближчими планами міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Другий локдаун зараз неможливий в нашій країні, - зазначив Степанов. - Вважаємо, що треба повністю заборонити будь-які масові заходи понад 50 осіб в "зеленій" зоні, більше ніж 30 осіб - в "жовтій" зоні, 20 - в "помаранчевій" і повністю в "червоній" зоні".
Він заявив, що інші обмеження, зокрема, щодо одночасного перебування в приміщенні не більше однієї людини на 10 квадратних метрів, "не працюють".
"Все одно хтось намагається провести якийсь захід, аргументуючи це тим, що він на вулиці. А потім ми бачимо зростання в цьому місті або в регіоні кількості хворих, - додав міністр МОЗ. - Головне - це зробити речі, які зменшать цю динаміку збільшення захворюваності коронавірусною хворобою".
"Другий локдаун зараз неможливий в нашій країні, - зазначив Степанов. - Вважаємо, що треба повністю заборонити будь-які масові заходи понад 50 осіб в "зеленій" зоні, більше ніж 30 осіб - в "жовтій" зоні, 20 - в "помаранчевій" і повністю в "червоній" зоні".
Він заявив, що інші обмеження, зокрема, щодо одночасного перебування в приміщенні не більше однієї людини на 10 квадратних метрів, "не працюють".
"Все одно хтось намагається провести якийсь захід, аргументуючи це тим, що він на вулиці. А потім ми бачимо зростання в цьому місті або в регіоні кількості хворих, - додав міністр МОЗ. - Головне - це зробити речі, які зменшать цю динаміку збільшення захворюваності коронавірусною хворобою".
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