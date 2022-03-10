Степанов про можливість створення української вакцини та її вартість

05:47 15 жовтень Київ, Україна

Україні під силу створити власне виробництво найбільш потрібних вакцин, зокрема, від дифтерії, правця, кору, а згодом і від SARS-CoV-2. Таку заяву зробив Максим Степанов в етері одного з телеканалів.





Степанов переконаний, що забезпечення



"Це шлях нешвидкий, це неможливо зробити за пів року, але наші виробники готові, принаймні, три виробники, з якими ми розмовляли, мають відповідні потужності", - зазначив міністр МОЗ.



"Треба дати нашим вченим шанс, у нас є талановиті люди і у нас є можливості, - додав Степанов. - Починати треба з цих (найбільш потрібних - ред.) вакцин, але, я думаю, що на вакцини від коронавірусу ми теж можемо розраховувати, може, не так швидко".



Чиновник також нагадав про участь України у глобальній ініціативі COVAX, в рамках якої країна може розраховувати на отримання восьми мільйонів доз вакцини від COVID-19 після її появи. Крім того, за його словами, в уряді тривають переговори "з усіма світовими основними виробниками вакцини".



Незважаючи на те, що про вакцину від коронавірусу з доведеною ефективністю в світі ще не заявлено, в Міністерстві охорони здоров'я вже порахували, що для українців вона буде коштувати майже 40 доларів за дозу. І це тільки за попередніми підрахунками - кінцева ціна на вакцину від COVID-19 на сьогодні ще не сформована. "Як показав COVID-19, ми повинні мати власне виробництво, навіть якщо це на першому етапі буде дорожче", - сказав глава МОЗ.Степанов переконаний, що забезпечення вакцинами є "питанням біобезпеки" країни."Це шлях нешвидкий, це неможливо зробити за пів року, але наші виробники готові, принаймні, три виробники, з якими ми розмовляли, мають відповідні потужності", - зазначив міністр МОЗ."Треба дати нашим вченим шанс, у нас є талановиті люди і у нас є можливості, - додав Степанов. - Починати треба з цих (найбільш потрібних - ред.) вакцин, але, я думаю, що на вакцини від коронавірусу ми теж можемо розраховувати, може, не так швидко".Чиновник також нагадав про участь України у глобальній ініціативі COVAX, в рамках якої країна може розраховувати на отримання восьми мільйонів доз вакцини від COVID-19 після її появи. Крім того, за його словами, в уряді тривають переговори "з усіма світовими основними виробниками вакцини".Незважаючи на те, що про вакцину від коронавірусу з доведеною ефективністю в світі ще не заявлено, в Міністерстві охорони здоров'я вже порахували, що для українців вона буде коштувати майже 40 доларів за дозу. І це тільки за попередніми підрахунками - кінцева ціна на вакцину від COVID-19 на сьогодні ще не сформована.

Разом з тим, Степанов заявив, що Україна не буде купувати російський препарат, що в РФ називають вакциною від Covid-19, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань. "У світі не існує підтверджень того, що вакцина, про яку говорять в Російській Федерації, пройшла всі фази клінічних випробувань, особливо третю.

Ми знаємо, що в світі є багато виробників вакцин - досить потужних компаній, які тільки перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань. Третя стадія (випробувань - ред.) передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій - купувати чи ні", - заявив міністр.