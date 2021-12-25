Степанов про українську ковід-вакцину: якщо почнемо зараз, то через три роки будемо мати вакцини
13:19 16 квітень Київ, Україна
Міністр охорони здоров'я України переконаний, що українці потребують власної ковід-вакцини і взагалі відродження виробництва вакцин на території країни.
Таку думку Максим Степанов
висловив під час години запитань до уряду в парламенті.
"Я наполягаю: давайте зробимо власне виробництво. Так, на це буде потрібно кілька років. Але якщо ми почнемо зараз, то через три роки будемо мати вакцини. Якщо почнемо через два роки, то отримаємо через п'ять. Але треба починати. Якби почали п'ять років тому, зараз не було б таких проблем", - сказав Степанов.
Міністр зазначив, що в умовах пандемії владі варто спростити процедуру закупівлі фармацевтичної продукції, ввести особливий порядок, але обов'язково через систему ProZorro.
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