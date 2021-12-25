Степанов про українську ковід-вакцину: якщо почнемо зараз, то через три роки будемо мати вакцини

Міністр охорони здоров'я України переконаний, що українці потребують власної ковід-вакцини і взагалі відродження виробництва вакцин на території країни.

"Я наполягаю: давайте зробимо власне виробництво. Так, на це буде потрібно кілька років. Але якщо ми почнемо зараз, то через три роки будемо мати вакцини. Якщо почнемо через два роки, то отримаємо через п'ять. Але треба починати. Якби почали п'ять років тому, зараз не було б таких проблем", - сказав Степанов.