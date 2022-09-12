Степанов про терміни вакцинації: Україна готова, винна бюрократія в COVAX
13:02 18 лютого Київ, Україна
Причиною затримки ковід-вакцин в Україні послужили бюрократичні процедури.
Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов
.
Глава відомства стверджує, що країна була повністю готова до початку вакцинації 15 лютого.
"Обгрунтовувалися всі наші переконання, виходячи з тих контрактів, які укладені, зобов'язань, які взяли компанії, в тому числі і COVAX
, яка чітко сказала, що 117 тис. доз Pfizer прийдуть в середині лютого. Виникли певні бюрократичні процедури, я маю на увазі, в COVAX, які затримали прихід цієї вакцини", - сказав він.
Степанов зазначив, що 117 тис. доз вакцин від Pfizer надійдуть в Україну до кінця лютого, а до кінця тижня мають прибути перші 500 тис. доз вакцини від AstraZeneca.
Міністр запевнив, що вакцинацію почнуть вже в цьому місяці.
"З приводу конкретної дати можу сказати: приїжджає вакцина - і на наступний день ми починаємо. Перше, чим ми почнемо вакцинуватися, - це саме вакцина AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute в Індії. Ми дійсно отримали всі документи на реєстрацію вакцин Pfizer, AstraZeneca і Sinovac. Думаю, ми досить швидко зареєструємо", - додав Степанов.
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