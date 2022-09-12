Степанов про терміни вакцинації: Україна готова, винна бюрократія в COVAX

13:02 18 лютого Київ, Україна

Причиною затримки ковід-вакцин в Україні послужили бюрократичні процедури.





Глава відомства стверджує, що країна була повністю готова до початку вакцинації 15 лютого. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов Глава відомства стверджує, що країна була повністю готова до початку вакцинації 15 лютого.

"Обгрунтовувалися всі наші переконання, виходячи з тих контрактів, які укладені, зобов'язань, які взяли компанії, в тому числі і COVAX , яка чітко сказала, що 117 тис. доз Pfizer прийдуть в середині лютого. Виникли певні бюрократичні процедури, я маю на увазі, в COVAX, які затримали прихід цієї вакцини", - сказав він.

Степанов зазначив, що 117 тис. доз вакцин від Pfizer надійдуть в Україну до кінця лютого, а до кінця тижня мають прибути перші 500 тис. доз вакцини від AstraZeneca.



Міністр запевнив, що вакцинацію почнуть вже в цьому місяці.