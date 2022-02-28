Степанов: локдаун - це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передавання інфекції

Максим Степанов висловив припущення про те, що Міністерство охорони здоров'я України буде змушене повернути населення до жорсткішого карантину в Україні, якщо ситуація з поширенням коронавірусу буде погіршуватися.
«Зрозуміло, що локдаун - це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передавання інфекції. Але нам також потрібно було знайти баланс між економікою і протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку. Я вважаю, що ми знайшли такий баланс, але одночасно необхідно і надалі виконувати всі рекомендації МОЗ. Але в разі, якщо ситуація буде приймати загрозливий характер, Міністерство буде пропонувати повернення до більш жорстких карантинних заходів», - сказав він.
За словами міністра, більш жорстке дотримання карантинних норм безпосередньо впливає на зменшення кількості хворих на COVID-19.
«24 вересня, коли Тернопіль перейшов в "червону" категорію епідемічної небезпеки, показник захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів становив 615 хворих. Через тиждень він знизився до 484. Тобто ми відразу бачимо, що введення цих обмежувальних заходів допомагає знизити рівень захворюваності», - зазначив він.
«Зрозуміло, що локдаун - це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передавання інфекції. Але нам також потрібно було знайти баланс між економікою і протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку. Я вважаю, що ми знайшли такий баланс, але одночасно необхідно і надалі виконувати всі рекомендації МОЗ. Але в разі, якщо ситуація буде приймати загрозливий характер, Міністерство буде пропонувати повернення до більш жорстких карантинних заходів», - сказав він.
За словами міністра, більш жорстке дотримання карантинних норм безпосередньо впливає на зменшення кількості хворих на COVID-19.
«24 вересня, коли Тернопіль перейшов в "червону" категорію епідемічної небезпеки, показник захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів становив 615 хворих. Через тиждень він знизився до 484. Тобто ми відразу бачимо, що введення цих обмежувальних заходів допомагає знизити рівень захворюваності», - зазначив він.
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