Степанов: до кінця 2021 року 60% дорослого населення України будуть вакциновані

21:18 30 березень Київ, Україна

До кінця поточного року, при наявності необхідної кількості ковід-вакцин, МОЗ має намір прищепити не менше 60% громадян України старше 18 років.



Про це розповів глава МОЗ Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов

"До кінця року ми повинні вакцинувати не менше 60% дорослого населення старше 18 років. Якщо у нас в достатній кількості будуть вакцини, нас перестануть підводити країни, тобто виконуватимуть контракт - світ такого ще не знав, коли країни блокують постачання вакцин, незважаючи на всі підписані контракти. Отже, якщо буде відповідна кількість вакцин, ми зможемо вакцинувати до 5 млн громадян на місяць", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що в Україні є 11,5 тис. кабінетів вакцинації.



"Але ми повинні розуміти, що такої масштабної вакцинації Україна ніколи не проходила. Для нас важливо, щоб не було системних програмних помилок", - додав він.