Степанов: до кінця 2021 року 60% дорослого населення України будуть вакциновані

До кінця поточного року, при наявності необхідної кількості ковід-вакцин, МОЗ має намір прищепити не менше 60% громадян України старше 18 років.
Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов.
Степанов зазначив, що в Україні є 11,5 тис. кабінетів вакцинації.
"Але ми повинні розуміти, що такої масштабної вакцинації Україна ніколи не проходила. Для нас важливо, щоб не було системних програмних помилок", - додав він.
"Але ми повинні розуміти, що такої масштабної вакцинації Україна ніколи не проходила. Для нас важливо, щоб не було системних програмних помилок", - додав він.
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