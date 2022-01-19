Степанов: Для боротьби з пандемією нам може не вистачити лікарів

На засіданні Верховної Ради Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив стурбованість тим, що Україні може не вистачити лікарів для боротьби з коронавірусною інфекцією.
Степанов пояснив, що стратегія боротьби з коронавірусом має дві складові: перша стосується введення та дотримання правил, які допомагають убезпечити людей, а друга - це процес лікування хворих, яка зосереджена, зокрема, на вдосконаленні схем лікування та наявності необхідного обладнання.
"Хоча зараз у нас 35 тисяч ліжко-місць (для хворих на COVID-19 - ред.), Ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли банально не вистачить лікарів. Ми не можемо зняти всіх лікарів з їхніх прямих обов'язків і поставити боротися з COVID- 19. Адже пандемія коронавірусу не скасує ні онкологію, ні серцево-судинні захворювання, ні будь-які інші. COVID тільки ускладнив цю ситуацію", - зазначив він.
Степанов пояснив, що стратегія боротьби з коронавірусом має дві складові: перша стосується введення та дотримання правил, які допомагають убезпечити людей, а друга - це процес лікування хворих, яка зосереджена, зокрема, на вдосконаленні схем лікування та наявності необхідного обладнання.
"Хоча зараз у нас 35 тисяч ліжко-місць (для хворих на COVID-19 - ред.), Ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли банально не вистачить лікарів. Ми не можемо зняти всіх лікарів з їхніх прямих обов'язків і поставити боротися з COVID- 19. Адже пандемія коронавірусу не скасує ні онкологію, ні серцево-судинні захворювання, ні будь-які інші. COVID тільки ускладнив цю ситуацію", - зазначив він.
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