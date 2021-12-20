Статистика вакцинації від COVID-19 в Україні: 22 млн доз вже вкололи

Вчора повністю імунізувалися 191 463 особи, а на перше щеплення зважилися 102 857 українців.

Повідомляється, що майже половина щеплень припала на Pfizer-BionTech (128 737), майже стільки ж Coronavac (120 444). Вакцині AstraZeneca віддали перевагу 31 467 осіб, а Moderna – 13 672.

Загалом за весь період вакцинації в Україні вакцину одержали 12 657 190 осіб. Дві дози отримали 9448782 українці. Усього використано 22 105 972 дози щеплень від ковіду.

За повідомленням Міністерства охорони здоров'я з усіх, хто минулого тижня потрапив до шпиталів з діагнозом коронавірус, 88,2% не мали жодної дози щеплення.

Зазначимо, що кампанія з вакцинації проводиться в Україні з кінця лютого 2021 року. Через відсутність адекватної інформації та величезної кількості фейкових статей, які залякують мешканців про нібито небезпеку вакцини, мало хто з українців добровільно зважився на щеплення. На цей момент держава всіляко стимулює та заохочує громадян вакцинуватися, що останніми днями суттєво збільшило кількість щеплених.

Нагадаємо, що вакцина суттєво знижує ризики захворіти на тяжку форму коронавірусу. Масова вакцинація суттєво знизить навантаження на систему охорони здоров'я, зменшить смертність від коронавірусу та наблизить кінець пандемії. Користь від вакцини у тисячі разів перевищує можливу шкоду здоров'ю.