COVID-статистика в Україні: кількість заражених знизилася

08:49 28 березень Київ, Україна

Говорячи математичною мовою, між захворюваністю і вакцинацією є обернено пропорційний зв'язок. Це слід прийняти як аксіому. А простою мовою чергові новини з пандемічного фронту нам повідомляє МОЗ.



За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 11 932 осіб, зафіксовано 203 летальні випадки, 3343 пацієнти одужали, повідомляє Міністерство охорони здоров'я 28 березня. Кількість хворих втричі перевищує кількість тих, хто одужав.



Днем раніше в Україні виявили 17 424 випадки захворювання, перед цим два дні поспіль фіксували антирекордні показники за весь час пандемії: 26 березня - 18 132 випадки, а 25 березня - 16 699 нових хворих на COVID-19.



Також повідомляється, що 4616 осіб отримали щеплення від коронавірусної інфекції протягом останньої доби.



Статистика пандемії коронавірусу в Україні:



Київ - 374 випадки / 389 щеплень

Вінницька область - 433 випадки / 160 щеплень

Волинська область - 185 випадків / 50 щеплень

Дніпропетровська область - 1 083 випадки / 360 щеплень

Донецька область - 841 випадок / 220 щеплень

Житомирська область - 791 випадок / 150 щеплень

Закарпатська область - 271 випадок / 70 щеплень

Запорізька область - 310 випадків / 130 щеплень

Івано-Франківська область - 307 випадків / 377 щеплень

Київська область - 769 випадків / 320 щеплень

Кіровоградська область - 173 випадки / 70 щеплень

Луганська область - 38 випадків / 130 щеплень

Львівська область - 905 випадків / 60 щеплень

Миколаївська область - 398 випадків / 160 щеплень

Одеська область - 565 випадків / 40 щеплень

Полтавська область - 174 випадки / 400 щеплень

Рівненська область - 296 випадків / 150 щеплень

Сумська область - 562 випадки / 120 щеплень

Тернопільська область - 457 випадків / 70 щеплень

Харківська область - 1150 випадків / 120 щеплень

Херсонська область - 191 випадок / 540 щеплень

Хмельницька область - 676 випадків / 170 щеплень

Черкаська область - 253 випадки / 160 щеплень

Чернівецька область - 407 випадків / 160 щеплень

Чернігівська область - 323 випадки / 40 щеплень



Нагадаємо, що приріст темпів захворюваності COVID-19 в Україні пов'язують з циркуляцією британського штаму.