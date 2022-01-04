COVID статистика України: 12,7 тисячі нових випадків захворювання

09:27 24 квітень Київ, Україна

За даними, які опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу в країні були підтверджені 12 711 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Такий показник майже на півтори тисячі менше вчорашнього.

"Зокрема, захворіли 532 дитини і 230 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовані - 3 508 осіб; летальних випадків - 392; видужали - 13 687 осіб", - написав Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (1268), Києві (1027), Харківській області (964), Одеській області (841) та Київській області (815).

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок суботи склала 2 017 341 особу, 42 092 пацієнти померли, 1 565 954 людини одужали.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах на добу:

Вінницька область - 332

Волинська область - 346

Дніпропетровська область - 1268

Донецька область - 754

Житомирська область - 288

Закарпатська область - 219

Запорізька область - 621

Івано-Франківська область - 123

Київська область - 815

м. Київ - 1027

Кіровоградська область - 197

Луганська область - 255

Львівська область - 747

Миколаївська область - 299

Одеська область - 841

Полтавська область - 641

Рівненська область - 518

Сумська область - 370

Тернопільська область - 268

Харківська область - 964

Херсонська область - 201

Хмельницька область - 479

Черкаська область - 592

Чернівецька область - 166

Чернігівська область - 380.

Напередодні стало відомо, що найближчим часом з "червоної" зони карантину можуть вийти Київ і ще п'ять регіонів. Але це буде залежати від того, як в регіонах дотримуються карантинних обмежень.