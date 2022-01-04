COVID статистика України: 12,7 тисячі нових випадків захворювання

За даними, які опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу в країні були підтверджені 12 711 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Такий показник майже на півтори тисячі менше вчорашнього.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (1268), Києві (1027), Харківській області (964), Одеській області (841) та Київській області (815).
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок суботи склала 2 017 341 особу, 42 092 пацієнти померли, 1 565 954 людини одужали.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах на добу:
- Вінницька область - 332
- Волинська область - 346
- Дніпропетровська область - 1268
- Донецька область - 754
- Житомирська область - 288
- Закарпатська область - 219
- Запорізька область - 621
- Івано-Франківська область - 123
- Київська область - 815
- м. Київ - 1027
- Кіровоградська область - 197
- Луганська область - 255
- Львівська область - 747
- Миколаївська область - 299
- Одеська область - 841
- Полтавська область - 641
- Рівненська область - 518
- Сумська область - 370
- Тернопільська область - 268
- Харківська область - 964
- Херсонська область - 201
- Хмельницька область - 479
- Черкаська область - 592
- Чернівецька область - 166
- Чернігівська область - 380.
Напередодні стало відомо, що найближчим часом з "червоної" зони карантину можуть вийти Київ і ще п'ять регіонів. Але це буде залежати від того, як в регіонах дотримуються карантинних обмежень.
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