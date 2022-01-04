COVID статистика України: 12,7 тисячі нових випадків захворювання

09:27 24 квітень Київ, Україна

За даними, які опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу в країні були підтверджені 12 711 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Такий показник майже на півтори тисячі менше вчорашнього.

"Зокрема, захворіли 532 дитини і 230 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовані - 3 508 осіб; летальних випадків - 392; видужали - 13 687 осіб", - написав Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (1268), Києві (1027), Харківській області (964), Одеській області (841) та Київській області (815).

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок суботи склала 2 017 341 особу, 42 092 пацієнти померли, 1 565 954 людини одужали.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах на добу:

  • Вінницька область - 332
  • Волинська область - 346
  • Дніпропетровська область - 1268
  • Донецька область - 754
  • Житомирська область - 288
  • Закарпатська область - 219
  • Запорізька область - 621
  • Івано-Франківська область - 123
  • Київська область - 815
  • м. Київ - 1027
  • Кіровоградська область - 197
  • Луганська область - 255
  • Львівська область - 747
  • Миколаївська область - 299
  • Одеська область - 841
  • Полтавська область - 641
  • Рівненська область - 518
  • Сумська область - 370
  • Тернопільська область - 268
  • Харківська область - 964
  • Херсонська область - 201
  • Хмельницька область - 479
  • Черкаська область - 592
  • Чернівецька область - 166
  • Чернігівська область - 380.

Напередодні стало відомо, що найближчим часом з "червоної" зони карантину можуть вийти Київ і ще п'ять регіонів. Але це буде залежати від того, як в регіонах дотримуються карантинних обмежень.