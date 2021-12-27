Статистика повторних заражень COVID-19 в Україні

16:10 20 квітень Київ, Україна

Глава комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що найчастіше українці повторно заражаються COVID через 3-4 місяці після повного одужання.

"Українські епідеміологи проаналізували 1,2 тисячі випадків повторного зараження "ковід". Висновки невтішні: найчастіше люди заражалися через 3-4 місяці, іноді - 5 місяців, були поодинокі випадки зараження через півтора місяця... Високий рівень антитіл в організмі зберігається недовго. Ті пацієнти, які недавно перехворіли на коронавірус, можуть інфікуватися вже восени", - написав Радуцький.

Нагадаємо, що МОЗ розраховує на прискорення вакцинації в травні. У травні Україна повинна отримати більше трьох мільйонів доз вакцин від коронавірусу, за які вже заплатила.