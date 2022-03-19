Статистика по Україні на сьогодні: 5426 нових випадків COVID-19

09:24 26 жовтня Київ, Україна

26 жовтня (станом на 9:00) в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 6 464 летальних, 142 537 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 426 нових випадків. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 1 029 людей.

Статистика захворюваності по областях:
  • Вінницька обл - 9401 (+157)
  • Волинська обл - 12403 (+181)
  • Дніпропетровська обл - 13144 (+228)
  • Донецька обл - 8701 (+193)
  • Житомирська обл - 12533 (+345)
  • Закарпатська обл - 13144 (+172)
  • Запорізька обл - 8132 (+160)
  • Івано-Франківська обл - 18590 (+298)
  • Кіровоградська обл - 2114 (+86)
  • Київ - 34362 (+308)
  • Київська обл - 14845 (+301)
  • Львівська обл - 27608 (+335)
  • Луганська обл - 3233 (+64)
  • Миколаївська обл - 7069 (+134)
  • Одеська обл - 22179 (+348)
  • Полтавська обл - 8056 (+180)
  • Рівненська обл - 17730 (+261)
  • Сумська обл - 10605 (+202)
  • Тернопільська обл - 19261 (+211)
  • Харківська обл - 33250 (+478)
  • Херсонська обл - 3236 (+95)
  • Хмельницька обл - 13482 (+182)
  • Чернівецька обл - 19728 (+323)
  • Черкаська обл - 8147 (+113)
  • Чернігівська обл - 7971 (+71)