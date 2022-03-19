Статистика по Україні на сьогодні: 5426 нових випадків COVID-19

26 жовтня (станом на 9:00) в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 6 464 летальних, 142 537 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 426 нових випадків. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 1 029 людей.
Статистика захворюваності по областях:
Статистика захворюваності по областях:
- Вінницька обл - 9401 (+157)
- Волинська обл - 12403 (+181)
- Дніпропетровська обл - 13144 (+228)
- Донецька обл - 8701 (+193)
- Житомирська обл - 12533 (+345)
- Закарпатська обл - 13144 (+172)
- Запорізька обл - 8132 (+160)
- Івано-Франківська обл - 18590 (+298)
- Кіровоградська обл - 2114 (+86)
- Київ - 34362 (+308)
- Київська обл - 14845 (+301)
- Львівська обл - 27608 (+335)
- Луганська обл - 3233 (+64)
- Миколаївська обл - 7069 (+134)
- Одеська обл - 22179 (+348)
- Полтавська обл - 8056 (+180)
- Рівненська обл - 17730 (+261)
- Сумська обл - 10605 (+202)
- Тернопільська обл - 19261 (+211)
- Харківська обл - 33250 (+478)
- Херсонська обл - 3236 (+95)
- Хмельницька обл - 13482 (+182)
- Чернівецька обл - 19728 (+323)
- Черкаська обл - 8147 (+113)
- Чернігівська обл - 7971 (+71)
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі