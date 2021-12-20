Статистика коронавируса в Україні та світі

Сьогодні на сайті РНБО з'явилися оновлені дані по статистиці коронавируса в країні. Згідно з цими даними, за минулу добу в Україні зафіксовано ще 1 199 випадків захворювання коронавирусной інфекцією. померли за добу 18 хворих. З початку пандемії коронавірусів заразилися 80 949 українських громадян.

Лідером по поширенню хвороби є Львівська область - там за добу зафіксували 125 нових заражень і три летальні випадки. В Івано-Франківській - 124 нових випадки, двоє жителів області померли від вірусу.

Слідом йде Харківщина з 123 зараженнями і одним летальним випадком. У Києві за останню добу - 120 нових хворих COVID-19 і дві смерті.

За час пандемії COVID-19 в усьому світі діагностовано понад 19 мільйонів випадків нової хвороби в 213 країнах.

На даний момент в світі зафіксовано 19,8 мільйона випадків зараження, з них 261 000 тільки за минулу добу. Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 729 483 пацієнтів, з них 5604 за минулу добу. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 12 мільйонів чоловік.

У п'ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна на 34 місці цього антирейтингу.

Зараз в світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.