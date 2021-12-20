Статистика коронавірусу в Україні: понад 15 тисяч нових випадків COVID

Глава МОЗ Максим Степанов сьогодні вранці опублікував у Facebook нові дані про зростання захворюваності на коронавірусну хворобу за минулу добу. Новини невтішні. За минулу добу в Україні було виявлено 15 053 нових випадки коронавірусу - всього в країні їх вже 1 504 076.
При цьому померли 267 осіб (всього - 29253), а одужали 6514 (всього - 1244190). За добу захворіли 744 дитини і 425 медпрацівників. У лікарні були доставлені 4376 COVID-хворих.
Статистика захворюваності по регіонах:
- Київ - 1092 випадки;
- Вінницька область - 751 випадок;
- Волинська область - 330 випадків;
- Дніпропетровська область - 655 випадків;
- Донецька область - 651 випадок;
- Житомирська область - 1398 випадків;
- Закарпатська - 614 випадків;
- Запорізька область - 428 випадків;
- Івано-Франківська область - 559 випадків;
- Київська область - 727 випадків;
- Кіровоградська область - 149 випадків;
- Луганська область - 74 випадки;
- Львівська область - 1092 випадки;
- Миколаївська область - 424 випадки;
- Одеська область - 997 випадків;
- Полтавська область - 394 випадки;
- Рівненська область - 390 випадків;
- Сумська область - 570 випадків;
- Тернопільська область - 692 випадки;
- Харківська область - 732 випадки;
- Херсонська область - 96 випадків;
- Хмельницька область - 800 випадків;
- Черкаська область - 367 випадків;
- Чернівецька область - 596 випадків;
- Чернігівська область - 475 випадків.
Нагадаємо, що раніше в ООН виступили із заявою про зв'язок погоди з COVID-19. Поширення хвороби залежало більшою мірою від заходів, які приймалися урядами, ніж від метеорологічних факторів, заявили експерти.
Також вчені назвали людей, які ризикують заразитися COVID-19 повторно. Отримані результати підкреслюють важливість соціального дистанціювання і пріоритетної вакцинації даної групи населення.
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