Статистика коронавірусу в Україні: понад 15 тисяч нових випадків COVID

08:58 18 березень Київ, Україна

Глава МОЗ Максим Степанов сьогодні вранці опублікував у Facebook нові дані про зростання захворюваності на коронавірусну хворобу за минулу добу. Новини невтішні. За минулу добу в Україні було виявлено 15 053 нових випадки коронавірусу - всього в країні їх вже 1 504 076.

При цьому померли 267 осіб (всього - 29253), а одужали 6514 (всього - 1244190). За добу захворіли 744 дитини і 425 медпрацівників. У лікарні були доставлені 4376 COVID-хворих.

Статистика захворюваності по регіонах:

Київ - 1092 випадки;

Вінницька область - 751 випадок;

Волинська область - 330 випадків;

Дніпропетровська область - 655 випадків;

Донецька область - 651 випадок;

Житомирська область - 1398 випадків;

Закарпатська - 614 випадків;

Запорізька область - 428 випадків;

Івано-Франківська область - 559 випадків;

Київська область - 727 випадків;

Кіровоградська область - 149 випадків;

Луганська область - 74 випадки;

Львівська область - 1092 випадки;

Миколаївська область - 424 випадки;

Одеська область - 997 випадків;

Полтавська область - 394 випадки;

Рівненська область - 390 випадків;

Сумська область - 570 випадків;

Тернопільська область - 692 випадки;

Харківська область - 732 випадки;

Херсонська область - 96 випадків;

Хмельницька область - 800 випадків;

Черкаська область - 367 випадків;

Чернівецька область - 596 випадків;

Чернігівська область - 475 випадків.

Нагадаємо, що раніше в ООН виступили із заявою про зв'язок погоди з COVID-19. Поширення хвороби залежало більшою мірою від заходів, які приймалися урядами, ніж від метеорологічних факторів, заявили експерти.

Також вчені назвали людей, які ризикують заразитися COVID-19 повторно. Отримані результати підкреслюють важливість соціального дистанціювання і пріоритетної вакцинації даної групи населення.