Статистика інфікування коронавірусом по регіонах на 18 травня

МОЗ інформував про 4095 нових випадків зараження коронавірусом за минулу добу.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 999 осіб;
летальних випадків - 285;
одужали - 17 751 особа;
здійснено тестувань за добу - 61 110 (в тому числі методом ПЛР - 30 693, методом ІФА - 13 378, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 039).
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 999 осіб;
летальних випадків - 285;
одужали - 17 751 особа;
здійснено тестувань за добу - 61 110 (в тому числі методом ПЛР - 30 693, методом ІФА - 13 378, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 039).
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 160 095 осіб;
одужали - 1 882 344 особи;
летальних випадків - 48 469;
проведено ПЛР-тестів - 9 882 447.
Зокрема, за минулу добу захворіли 235 дітей і 162 медпрацівники.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 425 випадків;
Вінницька область - 44 випадки;
Волинська область - 135 випадків;
Дніпропетровська область - 220 випадків;
Донецька область - 428 випадків;
Житомирська область - 30 випадків;
Закарпатська область - 58 випадків;
Запорізька область - 265 випадків;
Івано-Франківська область - 73 випадки;
Київська область - 229 випадків;
Кіровоградська область - 40 випадків;
Луганська область - 111 випадків;
Львівська область - 118 випадків;
Миколаївська область - 186 випадків;
Одеська область - 148 випадків;
Полтавська область - 275 випадків;
Рівненська область - 425 випадків;
Сумська область - 113 випадків;
Тернопільська область - 65 випадків;
Харківська область - 259 випадків;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 103 випадки;
Черкаська область - 180 випадків;
Чернівецька область - 74 випадки;
Чернігівська область - 63 випадки.
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