Статистика інфікування коронавірусом по регіонах на 18 травня

08:56 18 травень Київ, Україна

МОЗ інформував про 4095 нових випадків зараження коронавірусом за минулу добу.



Також за минулу добу:



госпіталізовані - 999 осіб;

летальних випадків - 285;

одужали - 17 751 особа;

здійснено тестувань за добу - 61 110 (в тому числі методом ПЛР - 30 693, методом ІФА - 13 378, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 039).



За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 2 160 095 осіб;

одужали - 1 882 344 особи;

летальних випадків - 48 469;

проведено ПЛР-тестів - 9 882 447.