Статистика COVID-19 в Україні на ранок 8 жовтня

8 жовтня (станом на 9:00) в Україні зафіксували 244 734 випадки зараження коронавірусом, з них 4 690 летальних, за добу - 5 397 нових випадків. Це новий антирекорд для країни, повідомляє РНБО.
За весь час в Україні від коронавірусу одужали 108 233 особи, летальних випадків - 4690.
На цей момент випадки коронавірусної хвороби виявлені:
Вінницька область - 7197 випадків;
Волинська область - 9199 випадків;
Дніпропетровська область - 7994 випадки;
Донецька область - 5118 випадків;
Житомирська область - 7457 випадків;
Закарпатська область - 10473 випадки;
Запорізька область - 5007 випадків;
Івано-Франківська область - 14693 випадки;
Кіровоградська область - 1234 випадки;
Київ - 25896 випадків;
Київська область - 10490 випадків;
Львівська область - 21923 випадки;
Луганська область - 1480 випадків;
Миколаївська область - 4154 випадки;
Одеська область - 15704 випадки;
Полтавська область - 3685 випадків;
Рівненська область - 13798 випадків;
Сумська область - 6197 випадків;
Тернопільська область - 14979 випадків;
Харківська область - 22712 випадків;
Херсонська область - 1636 випадків;
Хмельницька область - 7732 випадки;
Чернівецька область - 15757 випадків;
Черкаська область - 5153 випадки;
Чернігівська область - 5066 випадків.
За весь час в Україні від коронавірусу одужали 108 233 особи, летальних випадків - 4690.
На цей момент випадки коронавірусної хвороби виявлені:
Вінницька область - 7197 випадків;
Волинська область - 9199 випадків;
Дніпропетровська область - 7994 випадки;
Донецька область - 5118 випадків;
Житомирська область - 7457 випадків;
Закарпатська область - 10473 випадки;
Запорізька область - 5007 випадків;
Івано-Франківська область - 14693 випадки;
Кіровоградська область - 1234 випадки;
Київ - 25896 випадків;
Київська область - 10490 випадків;
Львівська область - 21923 випадки;
Луганська область - 1480 випадків;
Миколаївська область - 4154 випадки;
Одеська область - 15704 випадки;
Полтавська область - 3685 випадків;
Рівненська область - 13798 випадків;
Сумська область - 6197 випадків;
Тернопільська область - 14979 випадків;
Харківська область - 22712 випадків;
Херсонська область - 1636 випадків;
Хмельницька область - 7732 випадки;
Чернівецька область - 15757 випадків;
Черкаська область - 5153 випадки;
Чернігівська область - 5066 випадків.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі