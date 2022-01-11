Статистика COVID-19 в Україні на ранок 3 вересня

За офіційними даними РНБО України всього за добу зафіксували 2430 хворих на COVID-19, померло рекордне число пацієнтів - 54. За весь час епідемії в країні зареєстрували 128 228 тих, що заразилися: одужали 59 676 осіб, померли - 2710.
Упродовж минулої доби найбільше хворих на коронавірус (COVID-19) виявили в Харківській (301 випадок), Тернопільській (242), Львівській (209) областях та в Києві (280). Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони.
Динаміка епідемії по регіонах:
Львівська область - 15 116 хворих (209 за добу);
Київ - 14 158 (280);
Чернівецька - 10 624 (137);
Харківська - 9941 (301);
Івано-Франківська - 9685 (163);
Рівненська - 9476 (80);
Одеська - 7813 (116);
Закарпатська - 7788 (91);
Тернопільська - 6637 (242);
Київська - 5931 (91);
Волинська - 5662 (73);
Вінницька - 4194 (85);
Житомирська - 3471 (29);
Хмельницька - 2740 (110);
Дніпропетровська - 2518 (64);
Чернігівська - 2050 (60);
Запорізька - 1708 (51);
Черкаська - 1670 (28);
Сумська - 1629 (58);
Донецька - 1549 (44);
Миколаївська - 1372 (52);
Полтавська - 855 (23);
Кіровоградська - 833 (7);
Херсонська - 435 (11);
Луганська - 373 (27).
Немає даних з тимчасово окупованих Криму та частини територій Донбасу.
1 вересня прем'єр-міністр Денис Шимгаль заявив, що на кінець вересня - початок жовтня прогнозується по 3000 хворих щодня.
Упродовж минулої доби найбільше хворих на коронавірус (COVID-19) виявили в Харківській (301 випадок), Тернопільській (242), Львівській (209) областях та в Києві (280). Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони.
Динаміка епідемії по регіонах:
Львівська область - 15 116 хворих (209 за добу);
Київ - 14 158 (280);
Чернівецька - 10 624 (137);
Харківська - 9941 (301);
Івано-Франківська - 9685 (163);
Рівненська - 9476 (80);
Одеська - 7813 (116);
Закарпатська - 7788 (91);
Тернопільська - 6637 (242);
Київська - 5931 (91);
Волинська - 5662 (73);
Вінницька - 4194 (85);
Житомирська - 3471 (29);
Хмельницька - 2740 (110);
Дніпропетровська - 2518 (64);
Чернігівська - 2050 (60);
Запорізька - 1708 (51);
Черкаська - 1670 (28);
Сумська - 1629 (58);
Донецька - 1549 (44);
Миколаївська - 1372 (52);
Полтавська - 855 (23);
Кіровоградська - 833 (7);
Херсонська - 435 (11);
Луганська - 373 (27).
Немає даних з тимчасово окупованих Криму та частини територій Донбасу.
1 вересня прем'єр-міністр Денис Шимгаль заявив, що на кінець вересня - початок жовтня прогнозується по 3000 хворих щодня.
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