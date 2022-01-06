Статистика COVID-19 в Україні на ранок 27 серпня

09:49 27 серпень Київ, Україна

В Україні за минулу добу виявили майже дві тисячі нових випадків коронавируса. Таким чином загальна кількість тих, що заразилися в країні перевищило 112 тисяч. Такі дані станом на ранок четверга, 27 серпня, містить електронна карта РНБО.

За останню добу в країні померло 49 пацієнтів з COVID-19 , ще 763 одужали.



Так, зі 112 059 хворих COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 974 інфікованих, що вище, ніж добою раніше, коли було зафіксовано 1 670 інфікованих.



Внаслідок хвороби в цілому в країні померли 2 403 осіб, з них 49 - за останню добу. Одужали 54 217, в тому числі 763 за останню добу.



Найбільше заражень в Київській, Харківській, Одеській та Львівській областях.



Зараз коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область - 3736 випадків;

Волинська область - 5268 випадків;

Дніпропетровська область - 2095 випадків;

Донецька область - 1278 випадків;

Житомирська область - 2998 випадків;

Закарпатська область - 7225 випадків;

Запорізька область - 1454 випадки;

Івано-Франківська область - 8485 випадків;

Кіровоградська область - 780 випадків;

г. Київ - 12468 випадків;

Київська область - 5305 випадків;

Львівська область - 13 763 випадки;

Луганська область - 264 випадки;

Миколаївська область - 1040 випадків;

Одеська область - 6537 випадків;

Полтавська область - 695 випадків;

Рівненська область - 8818 випадків;

Сумська область - 1302 випадки;

Тернопільська область - 5245 випадків;

Харківська область - 8202 випадки;

Херсонська область - 363 випадки;

Хмельницька область - 2102 випадки;

Чернівецька область - 9700 випадків;

Черкаська область - 1 318 випадків;

Чернігівська область - 1618 випадків.

Нагадаємо, за останніми даними, в світі було зафіксовано понад 24,3 мільйона випадків коронавируса, з них 61 424 особи знаходяться в серйозному або критичному стані