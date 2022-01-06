Статистика COVID-19 в Україні на ранок 27 серпня

В Україні за минулу добу виявили майже дві тисячі нових випадків коронавируса. Таким чином загальна кількість тих, що заразилися в країні перевищило 112 тисяч. Такі дані станом на ранок четверга, 27 серпня, містить електронна карта РНБО.
За останню добу в країні померло 49 пацієнтів з COVID-19, ще 763 одужали.
Так, зі 112 059 хворих COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 974 інфікованих, що вище, ніж добою раніше, коли було зафіксовано 1 670 інфікованих.
Внаслідок хвороби в цілому в країні померли 2 403 осіб, з них 49 - за останню добу. Одужали 54 217, в тому числі 763 за останню добу.
Найбільше заражень в Київській, Харківській, Одеській та Львівській областях.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3736 випадків;
Волинська область - 5268 випадків;
Дніпропетровська область - 2095 випадків;
Донецька область - 1278 випадків;
Житомирська область - 2998 випадків;
Закарпатська область - 7225 випадків;
Запорізька область - 1454 випадки;
Івано-Франківська область - 8485 випадків;
Кіровоградська область - 780 випадків;
г. Київ - 12468 випадків;
Київська область - 5305 випадків;
Львівська область - 13 763 випадки;
Луганська область - 264 випадки;
Миколаївська область - 1040 випадків;
Одеська область - 6537 випадків;
Полтавська область - 695 випадків;
Рівненська область - 8818 випадків;
Сумська область - 1302 випадки;
Тернопільська область - 5245 випадків;
Харківська область - 8202 випадки;
Херсонська область - 363 випадки;
Хмельницька область - 2102 випадки;
Чернівецька область - 9700 випадків;
Черкаська область - 1 318 випадків;
Чернігівська область - 1618 випадків.
Нагадаємо, за останніми даними, в світі було зафіксовано понад 24,3 мільйона випадків коронавируса, з них 61 424 особи знаходяться в серйозному або критичному стані
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