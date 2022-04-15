Статистика COVID-19 в Україні: понад 12 тисяч нових випадків

09:39 22 листопада Київ, Україна

Вся країна стежить за зведеннями з фронту боротьби з пандемією коронавірусу. Сьогодні, 22 листопада, з ранкового повідомлення в Facebook міністра охорони здоров'я України Максима Степанова стало відомо, що в Україні за минулу добу було виявлено 12 079 осіб, які заражені коронавірусом COVID-19.

"Зокрема, захворіли 489 дітей і 375 медпрацівників. Також за минулу добу - госпіталізовано - 1 134 людини; летальних випадків - 138; одужали - 4 604 людини", - написав Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) і Запорізькій (765) областях.

Кількість інфікованих з початку пандемії досягла 624 744 осіб, 10 951 особа - померла від COVID-19, одужали - 286 917 осіб.

Кількість випадків коронавірусу в регіонах України:

Вінницька область - 15314 (+150)

Волинська - 21456 (+325)

Дніпропетровська - 28561 (+1 017)

Донецька - 20026 (+341)

Житомирська - 26 154 (+490)

Закарпатська - 21 368 (+203)

Запорізька - 23800 (+765)

Івано-Франківська - 31859 (+554)

Київ - 59006 (+1 199)

Київська - 30342 (+962)

Кіровоградська - 4258 (+116)

Луганська - 5666 (+49)

Львівська - 40879 (+463)

Миколаївська - 14957 (+350)

Одеська область - 37365 (+638)

Полтавська - 18243 (+301)

Рівненська - 27912 (+373)

Сумська - 22612 (+779)

Тернопільська - 25566 (+307)

Харківська - 51398 (+614)

Херсонська - 8549 (+190)

Хмельницька - 26227 (+407)

Черкаська - 17 748 (+599)

Чернівецька - 31 034 (+398)

Чернігівська - 14 444 (+489)

Нагадаємо, 21 листопада в Україні був зафіксований антирекорд в 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби. Тоді повідомлялося про 215 летальних випадків і 7 989 тих, хто одужав.

Також в МОЗ назвали межу можливостей медсистеми України в умовах пандемії.