Статистика COVID-19 в Україні: понад 12 тисяч нових випадків

09:39 22 листопада Київ, Україна

Вся країна стежить за зведеннями з фронту боротьби з пандемією коронавірусу. Сьогодні, 22 листопада, з ранкового повідомлення в Facebook міністра охорони здоров'я України Максима Степанова стало відомо, що в Україні за минулу добу було виявлено 12 079 осіб, які заражені коронавірусом COVID-19.

"Зокрема, захворіли 489 дітей і 375 медпрацівників. Також за минулу добу - госпіталізовано - 1 134 людини; летальних випадків - 138; одужали - 4 604 людини", - написав Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) і Запорізькій (765) областях.

Кількість інфікованих з початку пандемії досягла 624 744 осіб, 10 951 особа - померла від COVID-19, одужали - 286 917 осіб.

Кількість випадків коронавірусу в регіонах України: Вінницька область - 15314 (+150) Волинська - 21456 (+325) Дніпропетровська - 28561 (+1 017) Донецька - 20026 (+341) Житомирська - 26 154 (+490) Закарпатська - 21 368 (+203) Запорізька - 23800 (+765) Івано-Франківська - 31859 (+554) Київ - 59006 (+1 199) Київська - 30342 (+962) Кіровоградська - 4258 (+116) Луганська - 5666 (+49) Львівська - 40879 (+463) Миколаївська - 14957 (+350) Одеська область - 37365 (+638) Полтавська - 18243 (+301) Рівненська - 27912 (+373) Сумська - 22612 (+779) Тернопільська - 25566 (+307) Харківська - 51398 (+614) Херсонська - 8549 (+190) Хмельницька - 26227 (+407) Черкаська - 17 748 (+599) Чернівецька - 31 034 (+398) Чернігівська - 14 444 (+489)

Нагадаємо, 21 листопада в Україні був зафіксований антирекорд в 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби. Тоді повідомлялося про 215 летальних випадків і 7 989 тих, хто одужав.

Також в МОЗ назвали межу можливостей медсистеми України в умовах пандемії.