Статистика COVID-19 в Україні: понад 12 тисяч нових випадків

Вся країна стежить за зведеннями з фронту боротьби з пандемією коронавірусу. Сьогодні, 22 листопада, з ранкового повідомлення в Facebook міністра охорони здоров'я України Максима Степанова стало відомо, що в Україні за минулу добу було виявлено 12 079 осіб, які заражені коронавірусом COVID-19.
"Зокрема, захворіли 489 дітей і 375 медпрацівників. Також за минулу добу - госпіталізовано - 1 134 людини; летальних випадків - 138; одужали - 4 604 людини", - написав Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) і Запорізькій (765) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії досягла 624 744 осіб, 10 951 особа - померла від COVID-19, одужали - 286 917 осіб.
Кількість випадків коронавірусу в регіонах України:
Вінницька область - 15314 (+150)
Волинська - 21456 (+325)
Дніпропетровська - 28561 (+1 017)
Донецька - 20026 (+341)
Житомирська - 26 154 (+490)
Закарпатська - 21 368 (+203)
Запорізька - 23800 (+765)
Івано-Франківська - 31859 (+554)
Київ - 59006 (+1 199)
Київська - 30342 (+962)
Кіровоградська - 4258 (+116)
Луганська - 5666 (+49)
Львівська - 40879 (+463)
Миколаївська - 14957 (+350)
Одеська область - 37365 (+638)
Полтавська - 18243 (+301)
Рівненська - 27912 (+373)
Сумська - 22612 (+779)
Тернопільська - 25566 (+307)
Харківська - 51398 (+614)
Херсонська - 8549 (+190)
Хмельницька - 26227 (+407)
Черкаська - 17 748 (+599)
Чернівецька - 31 034 (+398)
Чернігівська - 14 444 (+489)
Нагадаємо, 21 листопада в Україні був зафіксований антирекорд в 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби. Тоді повідомлялося про 215 летальних випадків і 7 989 тих, хто одужав.
Також в МОЗ назвали межу можливостей медсистеми України в умовах пандемії.
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