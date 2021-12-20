Статистика COVID-19: в Україні 11,2 тисячі нових випадків

На ранок 31 березня в Україні зафіксовано 11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужали - 6405 осіб.
Також за минулу добу:
🔸 госпіталізовані - 5558 осіб;
🔸 летальних випадків - 407;
🔸 одужали - 6405 осіб;
🔸 здійснено тестувань за добу - 139 224 (в тому числі методом ПЛР - 61 839, методом ІФА - 21 984, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 55 401).
За весь час пандемії в Україні:
🔹 захворіли - 1 674 168 осіб;
🔹 одужали - 1 313 481 особа;
🔹 смертей - 32 825;
🔹 проведено ПЛР-тестів - 8 120 102.
Зокрема, за минулу добу захворіли 491 дитина і 335 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.
При цьому за минулу добу 18 668 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 168 мобільними бригадами з імунізації і 771 пунктом щеплення. Загалом 231 566 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини. Станом на 30 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 378 242 особи.
Також за минулу добу:
🔸 госпіталізовані - 5558 осіб;
🔸 летальних випадків - 407;
🔸 одужали - 6405 осіб;
🔸 здійснено тестувань за добу - 139 224 (в тому числі методом ПЛР - 61 839, методом ІФА - 21 984, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 55 401).
За весь час пандемії в Україні:
🔹 захворіли - 1 674 168 осіб;
🔹 одужали - 1 313 481 особа;
🔹 смертей - 32 825;
🔹 проведено ПЛР-тестів - 8 120 102.
Зокрема, за минулу добу захворіли 491 дитина і 335 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.
При цьому за минулу добу 18 668 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 168 мобільними бригадами з імунізації і 771 пунктом щеплення. Загалом 231 566 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини. Станом на 30 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 378 242 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:
Київ - 1100 випадків / 1720 щеплень;
Вінницька область - 439 випадків / 860 щеплень;
Волинська область - 254 випадки / 640 щеплень;
Дніпропетровська область - 209 випадків / 1510 щеплень;
Донецька область - 705 випадків / 420 щеплень;
Житомирська область - 434 випадки / 970 щеплень;
Закарпатська область - 370 випадків / 630 щеплень;
Запорізька область - 737 випадків / 900 щеплень;
Івано-Франківська область - 225 випадків / 878 щеплень;
Київська область - 430 випадків / 820 щеплень;
Кіровоградська область - 118 випадків / 520 щеплень;
Луганська область - 213 випадків / 450 щеплень;
Львівська область - 833 випадки / 1160 щеплень;
Миколаївська область - 247 випадків / 850 щеплень;
Одеська область - 1012 випадків / 530 щеплень;
Полтавська область - 293 випадки / 1050 щеплень;
Рівненська область - 591 випадок / 630 щеплень;
Сумська область - 487 випадків / 680 щеплень;
Тернопільська область - 202 випадки / 560 щеплень;
Харківська область - 906 випадків / 550 щеплень;
Херсонська область - 146 випадків / 200 щеплень;
Хмельницька область - 664 випадки / 590 щеплень;
Черкаська область - 374 випадки / 970 щеплень;
Чернівецька область - 211 випадків / 220 щеплень;
Чернігівська область - 26 випадків / 360 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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