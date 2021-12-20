Статистика COVID-19: в Україні 11,2 тисячі нових випадків

09:03 31 березень Київ, Україна





Також за минулу добу:

🔸 госпіталізовані - 5558 осіб;

🔸 летальних випадків - 407;

🔸 одужали - 6405 осіб;

🔸 здійснено тестувань за добу - 139 224 (в тому числі методом ПЛР - 61 839, методом ІФА - 21 984, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 55 401).



За весь час пандемії в Україні:

🔹 захворіли - 1 674 168 осіб;

🔹 одужали - 1 313 481 особа;

🔹 смертей - 32 825;

🔹 проведено ПЛР-тестів - 8 120 102.



Зокрема, за минулу добу захворіли 491 дитина і 335 медпрацівників.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.



При цьому за минулу добу 18 668 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 168 мобільними бригадами з імунізації і 771 пунктом щеплення. Загалом 231 566 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини. Станом на 30 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 378 242 особи. На ранок 31 березня в Україні зафіксовано 11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 , одужали - 6405 осіб.Також за минулу добу:🔸 госпіталізовані - 5558 осіб;🔸 летальних випадків - 407;🔸 одужали - 6405 осіб;🔸 здійснено тестувань за добу - 139 224 (в тому числі методом ПЛР - 61 839, методом ІФА - 21 984, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 55 401).За весь час пандемії в Україні:🔹 захворіли - 1 674 168 осіб;🔹 одужали - 1 313 481 особа;🔹 смертей - 32 825;🔹 проведено ПЛР-тестів - 8 120 102.Зокрема, за минулу добу захворіли 491 дитина і 335 медпрацівників.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.При цьому за минулу добу 18 668 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 168 мобільними бригадами з імунізації і 771 пунктом щеплення. Загалом 231 566 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини. Станом на 30 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 378 242 особи.



Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:



Київ - 1100 випадків / 1720 щеплень;

Вінницька область - 439 випадків / 860 щеплень;

Волинська область - 254 випадки / 640 щеплень;

Дніпропетровська область - 209 випадків / 1510 щеплень;

Донецька область - 705 випадків / 420 щеплень;

Житомирська область - 434 випадки / 970 щеплень;

Закарпатська область - 370 випадків / 630 щеплень;

Запорізька область - 737 випадків / 900 щеплень;

Івано-Франківська область - 225 випадків / 878 щеплень;

Київська область - 430 випадків / 820 щеплень;

Кіровоградська область - 118 випадків / 520 щеплень;

Луганська область - 213 випадків / 450 щеплень;

Львівська область - 833 випадки / 1160 щеплень;

Миколаївська область - 247 випадків / 850 щеплень;

Одеська область - 1012 випадків / 530 щеплень;

Полтавська область - 293 випадки / 1050 щеплень;

Рівненська область - 591 випадок / 630 щеплень;

Сумська область - 487 випадків / 680 щеплень;

Тернопільська область - 202 випадки / 560 щеплень;

Харківська область - 906 випадків / 550 щеплень;

Херсонська область - 146 випадків / 200 щеплень;

Хмельницька область - 664 випадки / 590 щеплень;

Черкаська область - 374 випадки / 970 щеплень;

Чернівецька область - 211 випадків / 220 щеплень;

Чернігівська область - 26 випадків / 360 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.