Статистика COVID-19 в світі на 2 червня

Опубліковані дані про хворих коронавирусной інфекції в світі ра 2 червня. Всього інфіковано - 6 млн 266 тис
Загальна кількість померлих від інфекції становить - 375 526 осіб. Одужали - 2,6 млн осіб.
Про це повідомляє Центр системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса
Найбільше в світі смертей зафіксовано в США - 105 165 осіб, Великобританії - 39 127, в Італії - 33 475, Бразилії - 29 937, Франції - 28 836 та Іспанії - 27 127.
Країнами з найбільшим поширенням коронавируса залишаються США (1 811 370), Бразилія (526 447), Росія (414 328), Великобританія (277 736), Іспанія (239 638), Італія (233 197), Індія (198 370), Франція (189 348), Німеччина (183 594), Перу (170 039) і Туреччина (164 769).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавирусной хвороби COVID-19, з них 718 - летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19 вперше зафіксували в китайській провінції Хубей, в кінці 2019 року. Зараження цим вірусом були зафіксовані вже в 185 країнах світу.
Загальна кількість померлих від інфекції становить - 375 526 осіб. Одужали - 2,6 млн осіб.
Про це повідомляє Центр системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса
Найбільше в світі смертей зафіксовано в США - 105 165 осіб, Великобританії - 39 127, в Італії - 33 475, Бразилії - 29 937, Франції - 28 836 та Іспанії - 27 127.
Країнами з найбільшим поширенням коронавируса залишаються США (1 811 370), Бразилія (526 447), Росія (414 328), Великобританія (277 736), Іспанія (239 638), Італія (233 197), Індія (198 370), Франція (189 348), Німеччина (183 594), Перу (170 039) і Туреччина (164 769).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавирусной хвороби COVID-19, з них 718 - летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19 вперше зафіксували в китайській провінції Хубей, в кінці 2019 року. Зараження цим вірусом були зафіксовані вже в 185 країнах світу.
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