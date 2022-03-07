Стало відомо, чому у деяких людей COVID-19 протікає безсимптомно

17:27 07 червень Київ, Україна

Вченим вдалося виявити генетичний зв'язок, що пояснює, чому деякі люди заражаються COVID, але не хворіють.

Про це пише Science Daily.



Дослідники з Ньюкаслського університету у Великобританії вважають, що відповідь на це питання криється в генетиці. Зокрема, вони стверджують, що ген HLA-DRB1*04:0 зустрічається у людей з безсимптомним перебігом коронавірусу. А саме він відповідає за несприйняття інфекції.



В експерименті брали участь 49 пацієнтів з важким перебігом COVID-19 і 69 - у яких перебіг захворювання був в "прихованій" формі.



Крім цього, стало відомо, що вказаний ген підвладний широті та довготі. Таким чином, він може бути у населення Північної і Західної Європи.



Однак, експерти підкреслюють, що безсимптомний COVID-19 може заражати інших людей.