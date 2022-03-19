Стало відомо, чому люди після COVID-19 втрачають нюх і смак

Згідно з дослідженнями, проведеними вченими, у людей, які перехворіли на коронавірус, зменшується кількість сірої речовини в ділянках мозку, що відповідають за розпізнавання запахів і смаків.
Дані для дослідження були взяті британськими вченими з Оксфордського університету і Імперського коледжу Лондона з бази проєкту UK Biobank, в якому люди добровільно діляться своєю медичною інформацією.
Вчені відібрали дані про 782 пацієнтів, які пройшли сканування мозку до пандемії. З них 394 перехворіли на COVID-19, більшість мали легкі або помірні симптоми і тільки 15 потребували госпіталізації.
Потім всіх респондентів попросили ще раз пройти сканування головного мозку. Порівнюючи дані до і після коронавірусної хвороби, вчені прийшли до висновку, що навіть у тих людей, які перенесли хворобу в легкій формі, помітно зменшилася кількість сірої речовини в лівій парагіпокампальній звивині, лівій орбітофронтальній корі і лівій островковій корі - саме ці ділянки відповідають за розпізнавання смаків і запахів. Також вони частково пов'язані з функціями мозку, відповідальними за пам'ять і згадування емоційних реакцій.
Також вчені припускають, що зменшення цих ділянок може в довгостроковій перспективі збільшити ризик виникнення деменції.
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