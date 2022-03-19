Стало відомо, чому люди після COVID-19 втрачають нюх і смак

14:21 21 червня Київ, Україна

Згідно з дослідженнями, проведеними вченими, у людей, які перехворіли на коронавірус, зменшується кількість сірої речовини в ділянках мозку, що відповідають за розпізнавання запахів і смаків.

Дані для дослідження були взяті британськими вченими з Оксфордського університету і Імперського коледжу Лондона з бази проєкту UK Biobank, в якому люди добровільно діляться своєю медичною інформацією.