США чекають на «важкі тижні» через Омікрона

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Директор Нацинститутів здоров'я США Френсіс Коллінз заявив, що на країну чекають "кілька непростих тижнів" і важка боротьба проти штаму "Омікрон".

З такою заявою Коллінз виступив на шоу Fox News Sunday перед виходом на пенсію.



Коллінз заявив, що він дуже розчарований тим, що 50 мільйонів американців, які мають право на вакцинацію, ще її не отримали.



Д-р Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст країни та головний радник президента Джо Байдена з медичних питань, у виступі на CNN закликав американців вакцинуватися, а також носити маски: "Якщо ви хочете оптимального захисту, отримаєте додаткове щеплення".



Фаучі додав, що швидке зростання випадків коронавірусу може спричинити нестачу лікарняних місць у деяких регіонах країни.



У вівторок Байден планує оголосити план урядових заходів у разі різкого зростання заражень.



Через зростання випадків у США деякі університети перейшли або планують перейти на дистанційне навчання, включаючи Гарвард, який оголосив про дистанційне навчання щонайменше перші три тижні січня.



У Європі зростання кількості випадків змусило уряди звернутися до обмежень, подібних до тих, які вводилися в перші тижні 2020 року.



"Нідерланди знову закриваються", - заявив прем'єр-міністр Марк Рютте у п'ятницю. З суботи в країні ввели заборону на роботу магазинів, крім продажу життєво важливих товарів, кількість гостей не може бути більшою за дві особи в одному домогосподарстві та чотири особи на свята.



Школи закриваються до 9 січня.



Німеччина оголосила Британію регіоном, що викликає занепокоєння, через зростання випадків заражень на "Омікрон".



Вчені попереджають, що британський уряд має робити більше, щоб запобігти госпіталізації. Через новий штам кількість заражень у Британії наближається до пікових значень початку 2021 року.