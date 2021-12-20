США закупить 100 млн доз вакцин від COVID-19

11:48 23 липень Київ, Україна

Влада США оформили замовлення на придбання величезної партії вакцин від коронавирусной інфекції для запобігання поширенню захворювання в країні.

Очікується закупівля 100 млн доз вакцини від коронавируса у німецького виробника BioNTtech і американського Pfizer. Про це повідомляється на сайті BioNTech.

Сума початкового замовлення Вашингтона становить $ 1,95 млрд. При цьому на сайті компанії зазначається, що США можуть отримати до 500 млн додаткових доз вакцини.

Pfizer і BioNTech розраховують в жовтні подати заявку на реєстрацію препарату і провести до кінця цього року до 100 млн доз вакцини, а в 2021 році - понад 1,3 млрд доз.

У світі зареєстровано понад 15 млн випадків коронавируса, померли понад 600 тис. людина.