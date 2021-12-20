США: вакцини від коронавируса вийшли на фінальний етап випробувань

09:19 22 липень Київ, Україна

Дональд Трамп розповів про те, що дві вакцини від COVID-19 вийшли на завершальний етап випробувань та в разі їх успішного завершення незабаром можуть надійти у виробництво. Крім того, ще 4 зразка вакцин вийдуть на фінальну стадію клінічних випробувань через кілька тижнів.

"В остаточному підсумку наша мета - не просто впоратися з пандемією, але покласти йому край. Ми хочемо позбавитися від неї якомога швидше. Створення вакцини залишається нашим пріоритетом ", - зауважив американський лідер.

За словами президента, в США вже налагоджено масове виробництво всіх основних потенційних вакцин, так що перша з них, яка буде схвалена, "стане доступна негайно". Після цього до розподілу вакцин повинен буде підключитися Пентагон, який, як обіцяє Трамп, зробить це "в рекордні терміни".

"Дві потенційні вакцини виходять на фінальну стадію клінічних випробувань в цьому місяці, ще чотири вакцини вийдуть на фінальну стадію випробувань в наступні кілька тижнів", - додав Трамп.

На питання про готовність американської влади співпрацювати з Пекіном і використовувати китайську вакцину, якщо вона буде створена швидше американської, Дональд Трамп відповів: «Ми готові працювати з ким завгодно, хто допоможе нам досягти хороших результатів».