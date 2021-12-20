США: вакцини від коронавируса вийшли на фінальний етап випробувань

Дональд Трамп розповів про те, що дві вакцини від COVID-19 вийшли на завершальний етап випробувань та в разі їх успішного завершення незабаром можуть надійти у виробництво. Крім того, ще 4 зразка вакцин вийдуть на фінальну стадію клінічних випробувань через кілька тижнів.
За словами президента, в США вже налагоджено масове виробництво всіх основних потенційних вакцин, так що перша з них, яка буде схвалена, "стане доступна негайно". Після цього до розподілу вакцин повинен буде підключитися Пентагон, який, як обіцяє Трамп, зробить це "в рекордні терміни".
На питання про готовність американської влади співпрацювати з Пекіном і використовувати китайську вакцину, якщо вона буде створена швидше американської, Дональд Трамп відповів: «Ми готові працювати з ким завгодно, хто допоможе нам досягти хороших результатів».
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