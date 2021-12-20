У США вакцину від КВІ масово випробовують на людях

У США почалися випробування вакцини вiд коронавирусу на багатотисячних групах добровольців. Вже готові до щеплення 30 тис. чоловік. Це заключний етап тестування препарату.

Фармакологічна компанія Moderna в США приступила до останньої, третьої стадії клінічних випробувань вакцини mRNA-1273. Вакцину планують застосувати проти нового коронавируса.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Це наймасштабніше в світі за охопленням клінічне випробування вакцини від коронавируса. У ньому візьмуть участь 30 тисяч добровольців.

За даними компанії, уряд США виділив їй додаткові 472 млн доларів на розробку вакцини. Навесні, в квітні, Moderna вже отримала на ці цілі 483 мільйони.

Раніше повідомлялося, що Індія почала тестувати вакцину від COVID-19 на людях.