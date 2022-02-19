США стверджують про штучне походження коронавірусу, КНР заперечує інформацію

16:17 24 травень Київ, Україна

Розвідка США припустила, що коронавірус був створений штучно, ґрунтуючись на отриманій інформації про те, що троє вчених з КНР хворіли з усіма симптомами COVID-19 ще до появи інформації про вірус.

Про це свідчать дані секретного звіту розвідки США, які опинилися в розпорядженні The Wall Street Journal.



Видання пише, що, за цими даними, вчені з Уханя працювали в лабораторії, яка займається вивченням коронавірусів і інших патогенів. У листопаді 2019 року вони звернулися до лікарів із симптомами, які одночасно були схожі і на ознаки COVID-19, і на звичайну сезонну ГРВІ.



Дані про те, що співробітники Уханської лабораторії незадовго до початку пандемії скаржилися на схожі на COVID-19 симптоми, з'являлася і раніше. Однак не було деталей і уточнень про кількість хворих вчених. Ці відомості з'явилися напередодні чергового засідання Всесвітньої організації охорони здоров'я на тему подальшого розслідування походження інфекції.



ЗМІ також цитують слова Девіда Ашера. У Держдепартаменті під час президентства Дональда Трампа Ашер очолював спеціальну групу з вивчення походження COVID-19.

«Я дуже сумніваюся, що три людини в особливо захищених умовах лабораторії, яка працює з коронавірусами, протягом тижня хворіють на ГРВІ, через що їм доводиться лягати в лікарню, і це ніяк не пов'язано з коронавірусом», - заявив Ашер.

У свою чергу влада КНР заявила про неправдивість інформації про захворювання.



Представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь спростував повідомлення американської газети The Wall Street Journal про те, що троє китайських вчених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної хвороби в листопаді 2019 року - ще до появи інформації про COVID-19.



За словами китайського дипломата, жоден співробітник інституту не заражався коронавірусною інфекцією.



Він також додав, що новина газети The Wall Street Journal повністю неправдива. У свою чергу, глава Уханського інституту вірусології Юань Чжімін зазначив, що ці твердження про штучне походження COVID-19 в лабораторії Ухань безпідставні.