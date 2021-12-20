США: Російські спецслужби є замовниками фейків щодо неросійських ковід-вакцин

Російські спецслужби стали ініціаторами фейкової інформації щодо західних ковід-вакцин.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 березня.
Острієн зазначила, що Сполучені Штати поділяють ціль більш широкого поширення безпечних і ефективних вакцин на території регіону ОБСЄ і в усьому світі.
Дипломат зазначила, що саме з цієї причини США виділили 2 млрд доларів на потреби Глобальної ініціативи Gavi COVAX і планують виділити Gavi до 2022 року ще близько 2 млрд для вакцинації людей у всьому світі від коронавірусу.
Дипломат зазначила, що саме з цієї причини США виділили 2 млрд доларів на потреби Глобальної ініціативи Gavi COVAX і планують виділити Gavi до 2022 року ще близько 2 млрд для вакцинації людей у всьому світі від коронавірусу.
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