США: Російські спецслужби є замовниками фейків щодо неросійських ковід-вакцин

20:27 12 березень Київ, Україна

Російські спецслужби стали ініціаторами фейкової інформації щодо західних ковід-вакцин.



Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 березня.

"Прикро, що чотири російських онлайн-платформи, пов'язані з російськими спецслужбами, були помічені в поширенні дезінформації щодо неросійських вакцин (включаючи вакцини, вироблені Pfizer і Moderna). Вдаючись до таких дій, Росія безвідповідально підриває глобальну довіру до вакцини та здоров'я людей в усьому світі, поширюючи дезінформацію щодо вакцин, чия безпека і ефективність була науково підтверджена", - заявила вона.