США підтримують МОЗ України у відмові від використання російської вакцини і обіцяють надати свою

Аргументувавши знаходження України в стані надзвичайної ситуації у зв'язку з військовими діями на Донбасі, Максим Степанов попросив у США надати Україні вакцину поза загальною чергою.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Як повідомляється, Степанов під час телефонної розмови з Квін попросив розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях" в зв'язку з тривалим військовим конфліктом на сході країни.
Квін зазначила, зробить все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 в найкоротші терміни. Також її команда допоможе Міністерству охорони здоров'я розробити алгоритм і розробити план дій з логістики та планів вакцинації.
У пресслужбі МОЗ нагадують, що минулого тижня Степанов повідомляв про підписання технічних документів з альянсом GAVI COVAX щодо ініціативи постачання вакцин проти COVID-19 в Україну.
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