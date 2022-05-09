США підтримують МОЗ України у відмові від використання російської вакцини і обіцяють надати свою

07:00 08 грудня Київ, Україна

Аргументувавши знаходження України в стані надзвичайної ситуації у зв'язку з військовими діями на Донбасі, Максим Степанов попросив у США надати Україні вакцину поза загальною чергою.



Про це повідомляє пресслужба відомства.



Як повідомляється, Степанов під час телефонної розмови з Квін попросив розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях" в зв'язку з тривалим військовим конфліктом на сході країни.

"У найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Однак, це не гарантує отримання Україною вакцин в найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX", - підкреслив Степанов.

Квін зазначила, зробить все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 в найкоротші терміни. Також її команда допоможе Міністерству охорони здоров'я розробити алгоритм і розробити план дій з логістики та планів вакцинації.

"Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Крім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США про постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни і обсяги постачання", - зазначила Христина Квін.

У пресслужбі МОЗ нагадують, що минулого тижня Степанов повідомляв про підписання технічних документів з альянсом GAVI COVAX щодо ініціативи постачання вакцин проти COVID-19 в Україну.