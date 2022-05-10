США оприлюднили результати випробувань вакцини Pfizer

06:26 09 грудня Київ, Україна

Pfizer і BioNTech. До загального огляду доступний документ, в якому викладено детальні результати досліджень, проведених під час випробування вакцини виробництва

"Документ підтверджує, що ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається мінімум через сім днів після введення другої дози", - йдеться в повідомленні.



При цьому між першим та другим щепленнями дозами по 30 мікрограмів пропонується робити інтервал в 21 день. У той самий час, в документі зазначається, що вакцина, яка отримала назву BNT162b2, забезпечує "певний захист" від COVID-19 вже після першої дози, ефективність якої становить в середньому 52,4%. Однак, як зазначили в FDA, в ході досліджень вакцина не тестувалася в одноразовому режимі для адекватного порівняння.



Регулятор також описує профіль безпеки вакцини як "сприятливий" і зазначає, що найбільш поширеними побічними реакціями на препарат були почервоніння в місці ін'єкції, втома, головний біль, біль в м'язах, суглобах, озноб і лихоманка. Порівняно важкі побічні ефекти спостерігалися у менш ніж 4,6% учасників, переважно людей старшого віку, і часто після другої дози. У детальному описі також зазначається, що реакція на щеплення може проявлятися і у вигляді набрякання лімфатичних вузлів.



Крім того, в документі вказується, що в цей час зібрано недостатньо даних, щоб зробити висновки про безпеку вакцини для дітей до 16 років, вагітних, які годують груддю, та осіб з ослабленим імунітетом.



Повідомляється також, що шість учасників тестування померли під час випробувань, але при цьому вказується, що "всі смерті є подіями, які відбуваються в загальній популяції тих вікових груп, в яких вони відбулися, з однаковою швидкістю".



Передбачається, що Консультативний комітет FDA з питань вакцин і супутніх біологічних продуктів обговорить документ 10 грудня і надасть офіційні рекомендації щодо ефективності вакцини в профілактиці COVID-19 для людей старше 16 років.