Засоби захисту від коронавируса негативно впливають на природу

Прес-служба ООН заявила, що природа страждає від сміття, що утворилося з масок та інших засобів індивідуального захисту.
В ООН заявили про збільшення забруднення навколишнього середовища засобами захисту від коронавируса. Про це повідомляє прес-служба ООН.
Забруднення планети пластиком було масштабним ще й до початку пандемії, однак зараз, через збільшення попиту на предмети особистого захисту, ситуація погіршилася.
В ООН відзначають, що близько 75% пластика від пандемії коронавируса, швидше за все, стануть відходами, які будуть засмічувати звалища і моря.
ООН закликає країни відмовлятися від використання пластика або переходити на нетоксичні і біорозкладні замінники.
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