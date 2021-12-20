Засоби захисту від коронавируса негативно впливають на природу

23:55 28 липень Київ, Україна

Прес-служба ООН заявила, що природа страждає від сміття, що утворилося з масок та інших засобів індивідуального захисту.

В ООН заявили про збільшення забруднення навколишнього середовища засобами захисту від коронавируса. Про це повідомляє прес-служба ООН.

«Наші вулиці, пляжі і океани накрили справжні цунамі відходів, в тому числі захисних масок, рукавичок, флаконів з дезинфікуючим засобом для рук і упаковок для продуктів харчування», - йдеться в повідомленні.

Забруднення планети пластиком було масштабним ще й до початку пандемії, однак зараз, через збільшення попиту на предмети особистого захисту, ситуація погіршилася.

В ООН відзначають, що близько 75% пластика від пандемії коронавируса, швидше за все, стануть відходами, які будуть засмічувати звалища і моря.

ООН закликає країни відмовлятися від використання пластика або переходити на нетоксичні і біорозкладні замінники.