Серед країн Європи Україна займає 8 місце по добовому приросту ковід-хворих

09:22 18 травень Київ, Україна

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, за минулий понеділок в світі зафіксовано 535 371 новий випадок інфікування коронавірусом.

З початку пандемії в світі заразилися 164 279 345 осіб.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 404 457 осіб, з них 10 733 за минулу добу.
 
Фото: Коронавирус в мире 18 мая 01


Побороли хворобу і вилікувалися 143 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 28-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8, по летальних випадках - 15-у і 5-у позицію відповідно.
 
Фото: Коронавирус в мире 18 мая 02