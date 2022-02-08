Серед країн Європи Україна займає 8 місце по добовому приросту ковід-хворих

09:22 18 травень Київ, Україна





З початку пандемії в світі заразилися 164 279 345 осіб.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 404 457 осіб, з них 10 733 за минулу добу. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , за минулий понеділок в світі зафіксовано 535 371 новий випадок інфікування коронавірусом.З початку пандемії в світі заразилися 164 279 345 осіб.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 404 457 осіб, з них 10 733 за минулу добу.





Побороли хворобу і вилікувалися 143 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.



Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 28-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8, по летальних випадках - 15-у і 5-у позицію відповідно.