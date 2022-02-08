Серед країн Європи Україна займає 8 місце по добовому приросту ковід-хворих

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, за минулий понеділок в світі зафіксовано 535 371 новий випадок інфікування коронавірусом.
З початку пандемії в світі заразилися 164 279 345 осіб.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 404 457 осіб, з них 10 733 за минулу добу.
З початку пандемії в світі заразилися 164 279 345 осіб.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 404 457 осіб, з них 10 733 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 143 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 28-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8, по летальних випадках - 15-у і 5-у позицію відповідно.
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