Створена маска, що вбиває коронавірус

15:30 28 липень Київ, Україна

Вчені створили багаторазову супермаску, спеціальний розчин, яким просякнута тканина, здатний нейтралізувати патоген. Властивості маски зберігаються до 50 прань.



Про винахід повідомив Інститут молекулярної медицини в Лісабоні в понеділок, 27 липня.



Ідея належить кільком компаніям: виробнику текстилю Adalberto, роздрібним мережам MO і Sonae Fashion і технологічного центру CITEVE, а також двом університетам - Інституту молекулярної медицини і Державному університету Міньо.



Маска отримала назву MOxATech і вже пройшла сертифікацію французького державного агентства Générale des Entreprises. Її планують продавати в країнах Євросоюзу.



Тканина під час експериментів занурювали в розчин, що містить деяку кількість патогена, а після контакту з матеріалом вимірювали його життєздатність.



Вчені спостерігали зниження вірусної активності на 99% через годину після контакту з тканиною: з'єднання ефективно нейтралізувало майже всі бактерії і грибки, що потрапили на маску.