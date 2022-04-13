Спільна боротьба з Covid-19: лідери країн ЄС проведуть відеоконференцію

10:01 19 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 19 листопада, відбудеться друга відеоконференція лідерів країн Євросоюзу з питання боротьби з пандемією.

Відзначається, що глави європейських країн заявили про необхідність примноження колективних зусиль в боротьбі з Covid-19, зосередивши увагу на тестуванні і відстеженні, а також на вакцинах.



Крім того, вони висловили надію, що скоро можна буде прийняти рішення про деталі реалізації пакету економічних заходів, прийнятого в липні.

"Оскільки всі ми усвідомлюємо, що, звичайно, потрібно просуватися шляхом перешкоджання поширенню вірусу, але також обмежити втрати в економічному плані", - сказав глава Євроради Шарль Мішель.

Як повідомлялося, в Європі продовжують щодня фіксувати тисячі випадків зараження коронавірусом. Тому влада деяких європейських країн продовжує вводити обмежувальні заходи в зв'язку з прискоренням поширення інфекції.