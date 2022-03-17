Поради МОЗ по догляду за хворим на COVID

Пацієнтам з легкими проявами захворювання лікар може рекомендувати залишатися вдома в самоізоляції. Легкою формою вважається наявність нежитю та кашлю, але температура не піднімається вище 38, а дихання не утруднене.
При цьому домочадцям потрібно дотримуватися ряду правил, оскільки вони є контактними особами:
При цьому домочадцям потрібно дотримуватися ряду правил, оскільки вони є контактними особами:
- Розмістіть пацієнта в добре провітрюваному приміщенні.
- Бажано, щоб доглядала одна людина, яка не входить в групу ризику. Відвідування пацієнта заборонено.
- Домочадці повинні знаходитися в окремій кімнаті або підтримувати відстань не менше одного метра від пацієнта.
- Винятком є ті, хто годують грудьми. Вони повинні носити медичну маску, коли знаходяться поруч з дитиною, і мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд до контакту.
- Слід обмежити пересування пацієнта місцями загального користування.
- Людина, яка доглядає, повинна носити медичну маску, коли знаходиться в одній кімнаті з пацієнтом.
- Мийте руки після будь-яких контактів з пацієнтом або його найближчим оточенням.
- Після миття рук з милом витирати їх слід одноразовими паперовими рушниками.
- Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. У разі відсутності серветок слід чхати і кашляти в згин ліктя.
- Використовуйте одноразові медичні рукавички для догляду за пацієнтом і прибирання приміщення. До і після зняття медичних рукавичок слід мити руки.
- Рукавички, маски та інші відходи після догляду за пацієнтом складайте в окремий контейнер (поліетиленовий пакет) в тому ж приміщенні, де знаходиться хворий, до їхньої утилізації.
- Уникайте обміну зубними щітками, предметами загального користування, постільною білизною. Посуд після індивідуального використання необхідно мити з мийним засобом. Викидати посуд не слід.
- Необхідно щодня очищати і дезінфікувати поверхні в найближчому оточенні хворого, а також ванну кімнату і туалет - побутовим мийно-дезинфікуючим засобом.
- Прати речі пацієнта можна звичайним милом. Для машинного прання рекомендується температура 60-90 °C і звичайні пральні порошки. Забруднену білизну заборонено витрушувати, але можна збирати в загальний мішок.
- Люди з симптомами хвороби повинні залишатися вдома до зникнення клінічних проявів і отримання негативного результату лабораторних досліджень.
Якщо у члена сім'ї виникають симптоми гострої респіраторної інфекції (лихоманка, кашель, біль у горлі, утруднене дихання), з ним слід поводитися як з підозрюваним на інфікування SARS-CoV-2.
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Раніше в МОЗ назвали причини посилення епідемії COVID-19 в Україні. У Міністерстві стверджують, що ситуація в Україні схожа на те, що відбувається в інших країнах Європи.
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