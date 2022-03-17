Поради МОЗ по догляду за хворим на COVID

18:18 20 жовтня Київ, Україна

Пацієнтам з легкими проявами захворювання лікар може рекомендувати залишатися вдома в самоізоляції. Легкою формою вважається наявність нежитю та кашлю, але температура не піднімається вище 38, а дихання не утруднене.



При цьому домочадцям потрібно дотримуватися ряду правил, оскільки вони є контактними особами:

Розмістіть пацієнта в добре провітрюваному приміщенні.

Бажано, щоб доглядала одна людина, яка не входить в групу ризику. Відвідування пацієнта заборонено.

Домочадці повинні знаходитися в окремій кімнаті або підтримувати відстань не менше одного метра від пацієнта.

Винятком є ті, хто годують грудьми. Вони повинні носити медичну маску, коли знаходяться поруч з дитиною, і мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд до контакту.

Слід обмежити пересування пацієнта місцями загального користування.

Людина, яка доглядає, повинна носити медичну маску, коли знаходиться в одній кімнаті з пацієнтом.

Мийте руки після будь-яких контактів з пацієнтом або його найближчим оточенням.

Після миття рук з милом витирати їх слід одноразовими паперовими рушниками.

Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. У разі відсутності серветок слід чхати і кашляти в згин ліктя.

Використовуйте одноразові медичні рукавички для догляду за пацієнтом і прибирання приміщення. До і після зняття медичних рукавичок слід мити руки.

Рукавички, маски та інші відходи після догляду за пацієнтом складайте в окремий контейнер (поліетиленовий пакет) в тому ж приміщенні, де знаходиться хворий, до їхньої утилізації.

Уникайте обміну зубними щітками, предметами загального користування, постільною білизною. Посуд після індивідуального використання необхідно мити з мийним засобом. Викидати посуд не слід.

Необхідно щодня очищати і дезінфікувати поверхні в найближчому оточенні хворого, а також ванну кімнату і туалет - побутовим мийно-дезинфікуючим засобом.

Прати речі пацієнта можна звичайним милом. Для машинного прання рекомендується температура 60-90 °C і звичайні пральні порошки. Забруднену білизну заборонено витрушувати, але можна збирати в загальний мішок.

Люди з симптомами хвороби повинні залишатися вдома до зникнення клінічних проявів і отримання негативного результату лабораторних досліджень.