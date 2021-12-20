Радник Трампа з нацбезпеки заразився коронавірусів

Роберт О'Брайен став найбільш високопоставленим посадовою особою адміністрації Трампа, які захворіли коронавірусів. Представники адміністрації заявили, що не бачать в ситуації, що склалася ризику для глави держави.
Цю новину повідомляють ЗМІ США з посиланням на чиновника американської адміністрації.
Цю новину повідомляють ЗМІ США з посиланням на чиновника американської адміністрації.
Співробітники відділу комунікацій Білого дому поки не прокоментували цю інформацію, і невідомо, скільки особистих контактів він за останній час мав з президентом.
Людей з оточення президента США регулярно тестують на коронавірус.
Людей з оточення президента США регулярно тестують на коронавірус.
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