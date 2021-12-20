Радник Трампа з нацбезпеки заразився коронавірусів

18:49 27 липень Київ, Україна





Цю новину повідомляють ЗМІ Роберт О'Брайен став найбільш високопоставленим посадовою особою адміністрації Трампа , які захворіли коронавірусів. Представники адміністрації заявили, що не бачать в ситуації, що склалася ризику для глави держави.Цю новину повідомляють ЗМІ США з посиланням на чиновника американської адміністрації.

"Один зі співрозмовників зазначив, що О'Брайен був відсутній на роботі з кінця минулого тижня. О'Брайен заразився коронавірусів після сімейної події і самоізолювався будинку, в той же час продовжуючи працювати в Раді національної безпеки і виконуючи більшу частину своєї роботи по телефону ".

Співробітники відділу комунікацій Білого дому поки не прокоментували цю інформацію, і невідомо, скільки особистих контактів він за останній час мав з президентом.



Людей з оточення президента США регулярно тестують на коронавірус.