Рада нацбезпеки назвала терміни вакцинації українців від Covid-19

21:25 23 листопада Київ, Україна

Глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко повідомив, що вакцинація населення України від COVID-19 може бути проведена вже до кінця 2021 року.



Він підкреслив, що до процесу потрібно добре підготуватися. За словами Комісаренка, кожна країна в світі зацікавлена, щоб вакцинувалися люди у всіх інших державах. Щоб масова вакцинація пройшла успішно в Україні, потрібно провести пропаганду вакцинації від коронавірусу.

"Перед нами стоять завдання - спочатку забезпечити самою вакциною. Але дуже важливий і сам процес вакцинації, до цього потрібно ретельно підготуватися. Я думаю, що ми зможемо вакцинувати всю країну до кінця наступного року", - заявив він.

Представник РНБО констатував, що і в Україні, і в світі багато людей, які виступають проти вакцинації.