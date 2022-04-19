Рада нацбезпеки назвала терміни вакцинації українців від Covid-19

Глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко повідомив, що вакцинація населення України від COVID-19 може бути проведена вже до кінця 2021 року.
Він підкреслив, що до процесу потрібно добре підготуватися. За словами Комісаренка, кожна країна в світі зацікавлена, щоб вакцинувалися люди у всіх інших державах. Щоб масова вакцинація пройшла успішно в Україні, потрібно провести пропаганду вакцинації від коронавірусу.
Він підкреслив, що до процесу потрібно добре підготуватися. За словами Комісаренка, кожна країна в світі зацікавлена, щоб вакцинувалися люди у всіх інших державах. Щоб масова вакцинація пройшла успішно в Україні, потрібно провести пропаганду вакцинації від коронавірусу.
Представник РНБО констатував, що і в Україні, і в світі багато людей, які виступають проти вакцинації.
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