Співробітник МОЗ заразився COVID-19
13:59 02 червня Київ, Україна
У одного співробітника Міністерства охорони здоров'я України підтвердили коронавірус. Хворого ізолювали.
Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов
під час брифінгу у вівторок, 2 червня.
За його словами, це перший випадок захворювання коронавірусів в міністерстві.
«Вчора в апараті Міністерства був виявлений перший випадок захворювання коронавирусной хворобою COVID-19
. Випадок відразу було виявлено згідно з прийнятими нами алгоритмам, відразу було виявлено коло контактних осіб, було визначено кількість людей, з якими спілкувався заражений », - розповів Степанов.
Він додав, що зараз тестування на COVID-19 проходять всі працівники МОЗ, які могли контактувати з інфікованим.
«Якась кількість людей буде відправлено на самоізоляцію. Тобто, все буде зроблено так, як відбувається в будь-якому іншому підприємстві або організації », - уточнив Степанов.
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