Співробітник МОЗ заразився COVID-19

13:59 02 червня Київ, Україна

У одного співробітника Міністерства охорони здоров'я України підтвердили коронавірус. Хворого ізолювали.



Про це розповів глава МОЗ



За його словами, це перший випадок захворювання коронавірусів в міністерстві. Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу у вівторок, 2 червня.За його словами, це перший випадок захворювання коронавірусів в міністерстві.

«Вчора в апараті Міністерства був виявлений перший випадок захворювання коронавирусной хворобою COVID-19. Випадок відразу було виявлено згідно з прийнятими нами алгоритмам, відразу було виявлено коло контактних осіб, було визначено кількість людей, з якими спілкувався заражений », - розповів Степанов.

Він додав, що зараз тестування на COVID-19 проходять всі працівники МОЗ, які могли контактувати з інфікованим.

«Якась кількість людей буде відправлено на самоізоляцію. Тобто, все буде зроблено так, як відбувається в будь-якому іншому підприємстві або організації », - уточнив Степанов.