Зниження добового показника захворюваності. Надовго?

В Україні за добу помітно знизився показник кількості нових захворювань на коронавірус. Спираючись на попередню практику, хочеться запитати: а надовго? За інформацією, яку надав сьогодні вранці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, протягом суботи виявили 9012 нових випадків коронавірусної інфекції. За добу від COVID-19 померли 145 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.
Статистика коронавірусу в Україні по областях:
- Київ - 439 випадків;
- Вінницька область - 634 випадки;
- Волинська область - 150 випадків;
- Дніпропетровська область - 660 випадків;
- Донецька область - 346 випадків;
- Житомирська область - 923 випадки;
- Закарпатська область - 311 випадків;
- Запорізька область - 114 випадків;
- Івано-Франківська область - 461 випадок;
- Київська область - 552 випадки;
- Кіровоградська область - 56 випадків;
- Луганська область - 27 випадків;
- Львівська область - 590 випадків;
- Миколаївська область - 344 випадки;
- Одеська область - 485 випадків;
- Полтавська область - 105 випадків;
- Рівненська область - 155 випадків;
- Сумська область - 309 випадків;
- Тернопільська область - 365 випадків;
- Харківська область - 569 випадків;
- Херсонська область - 71 випадок;
- Хмельницька область - 533 випадки;
- Черкаська область - 142 випадки;
- Чернівецька область - 477 випадків;
- Чернігівська область - 194 випадки.
З 9012 заражень - 491 дитина і 193 медпрацівники. Також за добу було госпіталізовано - 4216 осіб, 145 заражених померли, одужали - 2743 людини.
За весь час пандемії в Україні захворіли вже 1 460 756 осіб, летальних випадків - 28 303.
Напередодні МОЗ оновив список карантинних зон. У червоній зоні на цей момент чотири області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька.
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