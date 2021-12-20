Зниження добового показника захворюваності. Надовго?

09:31 14 березень Київ, Україна

В Україні за добу помітно знизився показник кількості нових захворювань на коронавірус. Спираючись на попередню практику, хочеться запитати: а надовго? За інформацією, яку надав сьогодні вранці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, протягом суботи виявили 9012 нових випадків коронавірусної інфекції. За добу від COVID-19 померли 145 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Статистика коронавірусу в Україні по областях:

Київ - 439 випадків;

Вінницька область - 634 випадки;

Волинська область - 150 випадків;

Дніпропетровська область - 660 випадків;

Донецька область - 346 випадків;

Житомирська область - 923 випадки;

Закарпатська область - 311 випадків;

Запорізька область - 114 випадків;

Івано-Франківська область - 461 випадок;

Київська область - 552 випадки;

Кіровоградська область - 56 випадків;

Луганська область - 27 випадків;

Львівська область - 590 випадків;

Миколаївська область - 344 випадки;

Одеська область - 485 випадків;

Полтавська область - 105 випадків;

Рівненська область - 155 випадків;

Сумська область - 309 випадків;

Тернопільська область - 365 випадків;

Харківська область - 569 випадків;

Херсонська область - 71 випадок;

Хмельницька область - 533 випадки;

Черкаська область - 142 випадки;

Чернівецька область - 477 випадків;

Чернігівська область - 194 випадки.

З 9012 заражень - 491 дитина і 193 медпрацівники. Також за добу було госпіталізовано - 4216 осіб, 145 заражених померли, одужали - 2743 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли вже 1 460 756 осіб, летальних випадків - 28 303.

Напередодні МОЗ оновив список карантинних зон. У червоній зоні на цей момент чотири області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька.