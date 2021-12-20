Зниження добового показника захворюваності. Надовго?

09:31 14 березень Київ, Україна

В Україні за добу помітно знизився показник кількості нових захворювань на коронавірус. Спираючись на попередню практику, хочеться запитати: а надовго? За інформацією, яку надав сьогодні вранці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, протягом суботи виявили 9012 нових випадків коронавірусної інфекції. За добу від COVID-19 померли 145 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Статистика коронавірусу в Україні по областях:

  • Київ - 439 випадків;
  • Вінницька область - 634 випадки;
  • Волинська область - 150 випадків;
  • Дніпропетровська область - 660 випадків;
  • Донецька область - 346 випадків;
  • Житомирська область - 923 випадки;
  • Закарпатська область - 311 випадків;
  • Запорізька область - 114 випадків;
  • Івано-Франківська область - 461 випадок;
  • Київська область - 552 випадки;
  • Кіровоградська область - 56 випадків;
  • Луганська область - 27 випадків;
  • Львівська область - 590 випадків;
  • Миколаївська область - 344 випадки;
  • Одеська область - 485 випадків;
  • Полтавська область - 105 випадків;
  • Рівненська область - 155 випадків;
  • Сумська область - 309 випадків;
  • Тернопільська область - 365 випадків;
  • Харківська область - 569 випадків;
  • Херсонська область - 71 випадок;
  • Хмельницька область - 533 випадки;
  • Черкаська область - 142 випадки;
  • Чернівецька область - 477 випадків;
  • Чернігівська область - 194 випадки.

З 9012 заражень - 491 дитина і 193 медпрацівники. Також за добу було госпіталізовано - 4216 осіб, 145 заражених померли, одужали - 2743 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли вже 1 460 756 осіб, летальних випадків - 28 303.

Напередодні МОЗ оновив список карантинних зон. У червоній зоні на цей момент чотири області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька.