Смертність від коронавірусу в Україні б'є рекорди: 333 людини за минулу добу

Згідно з даними МОЗ, в країні за минулу добу зафіксовано 11 476 нових випадків зараження коронавірусом, також відзначається найбільш висока смертність - 333 людини.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в Facebook.
Всього в Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків COVID-19.
"11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 23 березня 2021 року", - написав Степанов.
Також за минулу добу було госпіталізовано - 2519 осіб, 333 людини померли, ще 8044 одужали.
"Здійснено тестувань за добу - 88 673 (в тому числі методом ПЛР - 44 647, методом ІФА - 21 526, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 500)", - йдеться в повідомленні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 1 565 732 особи;
одужали - 1 2688 86 осіб;
летальних випадків - 30 431;
проведено ПЛР-тестів - 7 726 035.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 1050 випадків;
Вінницька область - 716 випадків;
Волинська область - 225 випадків;
Дніпропетровська область - 604 випадки;
Донецька область - 270 випадків;
Житомирська область - 186 випадків;
Закарпатська область - 428 випадків;
Запорізька область - 340 випадків;
Івано-Франківська область - 351 випадок;
Київська область - 727 випадків;
Кіровоградська область - 57 випадків;
Луганська область - 147 випадків;
Львівська область - 995 випадків;
Миколаївська область - 429 випадків;
Одеська область - 1122 випадки;
Полтавська область - 697 випадків;
Рівненська область - 376 випадків;
Сумська область - 192 випадки;
Тернопільська область - 430 випадків;
Харківська область - 843 випадки;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 376 випадків;
Черкаська область - 277 випадків;
Чернівецька область - 579 випадків;
Чернігівська область - 28 випадків.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в Facebook.
Всього в Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків COVID-19.
"11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 23 березня 2021 року", - написав Степанов.
Також за минулу добу було госпіталізовано - 2519 осіб, 333 людини померли, ще 8044 одужали.
"Здійснено тестувань за добу - 88 673 (в тому числі методом ПЛР - 44 647, методом ІФА - 21 526, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 500)", - йдеться в повідомленні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 1 565 732 особи;
одужали - 1 2688 86 осіб;
летальних випадків - 30 431;
проведено ПЛР-тестів - 7 726 035.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 1050 випадків;
Вінницька область - 716 випадків;
Волинська область - 225 випадків;
Дніпропетровська область - 604 випадки;
Донецька область - 270 випадків;
Житомирська область - 186 випадків;
Закарпатська область - 428 випадків;
Запорізька область - 340 випадків;
Івано-Франківська область - 351 випадок;
Київська область - 727 випадків;
Кіровоградська область - 57 випадків;
Луганська область - 147 випадків;
Львівська область - 995 випадків;
Миколаївська область - 429 випадків;
Одеська область - 1122 випадки;
Полтавська область - 697 випадків;
Рівненська область - 376 випадків;
Сумська область - 192 випадки;
Тернопільська область - 430 випадків;
Харківська область - 843 випадки;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 376 випадків;
Черкаська область - 277 випадків;
Чернівецька область - 579 випадків;
Чернігівська область - 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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