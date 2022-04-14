Смертність від COVID впала до рекордних показників

Пандемія коронавірусу у світі ще не закінчилася і необхідно зберігати пильність.
Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє у четвер, 14 квітня Інтерфакс Україна із посиланням на західні ЗМІ.
"Ситуація з пандемією COVID-19 далека від завершення. Зараз не час послаблювати пильність", - заявив голова надзвичайного комітету ВООЗ Дідьє Хуссена, зазначивши, що комітет дійшов такого висновку одноголосно.
Він підкреслив, що вірус все ще активно поширюється та еволюціонує "непередбачуваним чином". За його словами, "завжди простіше оголосити пандемію, ніж скасувати її".
При цьому раніше в середу глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що минулого тижня фахівці зафіксували рекордно низькі показники смертності серед людей з коронавірусом.
"Щодо COVID-19 є хороші новини. Минулого тижня зареєстрували найнижчу – від самого початку пандемії – кількість смертей від COVID-19”, – сказав Гебрейєсус на брифінгу.
Відповідно до щотижневого епідеміологічного бюлетеня ВООЗ, захворюваність на коронавірус за минулий тиждень впала на 24%, смертність - на 18%. У бюлетені також уточнюється, що до цих тенденцій слід ставитися з обережністю, тому що в декількох країнах змінюється стратегія тестування на наявність вірусу, через що проводиться менше тестів і виявляється менше випадків зараження.
"Ситуація з пандемією COVID-19 далека від завершення. Зараз не час послаблювати пильність", - заявив голова надзвичайного комітету ВООЗ Дідьє Хуссена, зазначивши, що комітет дійшов такого висновку одноголосно.
Він підкреслив, що вірус все ще активно поширюється та еволюціонує "непередбачуваним чином". За його словами, "завжди простіше оголосити пандемію, ніж скасувати її".
При цьому раніше в середу глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що минулого тижня фахівці зафіксували рекордно низькі показники смертності серед людей з коронавірусом.
"Щодо COVID-19 є хороші новини. Минулого тижня зареєстрували найнижчу – від самого початку пандемії – кількість смертей від COVID-19”, – сказав Гебрейєсус на брифінгу.
Відповідно до щотижневого епідеміологічного бюлетеня ВООЗ, захворюваність на коронавірус за минулий тиждень впала на 24%, смертність - на 18%. У бюлетені також уточнюється, що до цих тенденцій слід ставитися з обережністю, тому що в декількох країнах змінюється стратегія тестування на наявність вірусу, через що проводиться менше тестів і виявляється менше випадків зараження.
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