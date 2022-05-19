Скільки українців повторно захворіли на COVID-19

13:22 16 грудня Київ, Україна





За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, кількість українців, які повторно перехворіли на коронавірусну інфекцією COVID-19 , становить лише 0,25% від загальної кількості інфікованих з початку пандемії.

Як відзначали в ЦГЗ, сьогодні в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються.

Повідомляється, що повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше 40 днів від першого позитивного результату, виявлений у 2161 людини. З цієї кількості 12% - 250 осіб - це медичні працівники. Експерти відзначають, що поки немає наукових обґрунтованих доказів тривалості імунітету і рівня його напруженості, кращий спосіб запобігти інфікуванню - уникати впливу вірусу. Тобто рекомендується дотримуватися простих правил:

- ретельно і часто мити руки не менше 40 секунд або ж користуватися антисептиками з вмістом спирту від 60%;

- не торкатися обличчя, особливо очей, рота, носа;

- дотримуватися фізичної дистанції близько 1 метра від інших;

- носити маску в громадських місцях, вона повинна закривати ніс і рот;

- кашляти і чхати в згин ліктя або одноразову серветку;

- стежити за своїм здоров'ям, і якщо з'являються симптоми захворювання, негайно йти до лікаря.