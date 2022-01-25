Скільки навчальних закладів і де пішли на карантин

13:51 09 вересень Київ, Україна

Поширення коронавірусу змушує масово закриватися навчальні заклади або працювати в гнучкому режимі.

У кількох областях учнів перевели на дистанційку, а деякі школи організували позмінне навчання, а в деяких - відправили на карантин окремі класи.

Чернігів

У Чернігові школи частково перевели учнів на змішану форму навчання. Нововведення торкнулося 5-11 класів, повідомили в пресслужбі Чернігівської міськради.



Учні 1-4 класів загальноосвітніх шкіл вчитимуться у звичайному режимі.



Дітей в кожному класі поділили на групи по 15 осіб у кожній.



Створені групи по черзі будуть відвідувати школу. Перший тиждень в школу ходить одна група, а друга в цей час навчається віддалено. Через тиждень групи змінюються.



Полтавська область

Школу в селі Покровська Багачка Хорольського району закрили на карантин. Причиною стало те, що вчителька прийшла на роботу з високою температурою тіла. Тест на коронавірус показав позитивний результат. Тепер 34 працівники і 177 учнів будуть знаходиться на дистанційному навчанні до 14 вересня.

Миколаївська область

школи

Школа № 19 - на самоізоляції 1 клас

Школа № 29 - на самоізоляції 3 класи

Школа №40 - на самоізоляції 1 клас

Школа №42 - на самоізоляції 2 класу

Школа №45 - на самоізоляції 6 класів

Школа № 46 - на самоізоляції 1 клас

Школа №42 - 2 хворих дітей

Школа №47 - на самоізоляції 2 класу

Школа №56 - на самоізоляції 1 клас

дитсадки

Дитсадок № 71 - на самоізоляції 1 група

Дитсадок № 95 - на самоізоляції 1 група

Дитсадок № 117 - на самоізоляції 1 група

Миколаївський навчально-виховний комплекс для дітей зі зниженим зором (дошкільне відділення) - на самоізоляції 1 група

ВУЗи

ЧДУ ім. Могили - 1 хворий студент

Хмельницька область

У Хмельницькій області два навчальних заклади призупинили роботу через поширення коронавірусу. Про це заявив перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш на брифінгу.



Примуш повідомив, що мова йде про Летичівський НВК №1, де у педагога виявили Covid-19, і Глушковецьку гімназію

Ярмолинецького району. Учні переведені на дистанційне навчання.

Львів

По одному класу у львівських школах "Джерельце" та №46 перевели на дистанційне навчання у зв'язку з позитивними тестами у асистента вчителя та одного з учнів. Як повідомили і в пресслужбі Львівської міськради, попередньо дистанційне навчання дітей триватиме 14 днів.



Минулого тижня на карантин у Львові закрили два дитячих садки. Станом на 7 вересня дитсадки міста відвідують 39% від загальної кількості вихованців.



Вінницька область

З початку наступного тижня середні та старші класи Павлівської загальноосвітньої школи (Калинівський район) будуть навчатися дистанційно. Попередньо це триватиме до 11 вересня. Про це повідомляє сільський голова Павлівки Віктор Кособуцький.

"З молодшими класами визначаємося. Учні цих класів не контактують з учителями старших класів. Ніхто з вчителів молодших класів не захворів. Якщо така ситуація збережеться, то молодші класи вчитимуться в звичайному режимі", - додав він.

Київська область

У Київській області станом на 8 вересня 14 шкіл вирішили піти на дистанційне навчання, а це тисяча п'ятсот сорок сім учнів. Про це повідомив в пресслужбі Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.



Школи закриті:

Ірпінь - №15

Васильків - №1 і №2

Застугна

Буча - №5

Богуславська гімназія

Пісківське УВО та ін.

Київ

У столиці на карантин пішли дві школи, в яких у педагогів виявили коронавірусну інфекцію.