Стрибок захворюваності: в Україні виявили 2 608 нових випадків COVID-19

09:11 25 травень Київ, Україна

На ранок 25 травня в Україні зафіксовано 2 608 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це майже в два рази більше вчорашнього показника, в лікарні потрапили 854 людини.



Про це повідомляє МОЗ України.



За минулу добу:



🔹 госпіталізовані - 854 особи;

🔹 летальних випадків - 249;

🔹 одужали - 17 504 особи;

🔹 за добу протестовано: методом ПЛР - 23 440 осіб, методом ІФА - 12 650 осіб, експрес-тестами - 16 189 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



🔸 захворіли - 2 186 463 особи;

🔸 одужали - 1 975 064 особи;

🔸 смертей - 49 685;

🔸 проведено ПЛР-тестів - 10 045 897.



Серед захворілих за минулу добу - 76 медпрацівників.



Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) і Дніпропетровській (168) областях.



Кількість захворювань в регіонах на добу: