Стрибок захворюваності: в Україні виявили 2 608 нових випадків COVID-19

На ранок 25 травня в Україні зафіксовано 2 608 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це майже в два рази більше вчорашнього показника, в лікарні потрапили 854 людини.
Про це повідомляє МОЗ України.
За минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 854 особи;
🔹 летальних випадків - 249;
🔹 одужали - 17 504 особи;
🔹 за добу протестовано: методом ПЛР - 23 440 осіб, методом ІФА - 12 650 осіб, експрес-тестами - 16 189 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 186 463 особи;
🔸 одужали - 1 975 064 особи;
🔸 смертей - 49 685;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 10 045 897.
Серед захворілих за минулу добу - 76 медпрацівників.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) і Дніпропетровській (168) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Про це повідомляє МОЗ України.
За минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 854 особи;
🔹 летальних випадків - 249;
🔹 одужали - 17 504 особи;
🔹 за добу протестовано: методом ПЛР - 23 440 осіб, методом ІФА - 12 650 осіб, експрес-тестами - 16 189 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 186 463 особи;
🔸 одужали - 1 975 064 особи;
🔸 смертей - 49 685;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 10 045 897.
Серед захворілих за минулу добу - 76 медпрацівників.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) і Дніпропетровській (168) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 402 випадки;
Вінницька область - 47 випадків;
Волинська область - 92 випадки;
Дніпропетровська область - 168 випадків;
Донецька область - 75 випадків;
Житомирська область - 33 випадки;
Закарпатська область - 38 випадків;
Запорізька область - 206 випадків;
Івано-Франківська область - 38 випадків;
Київська область - 170 випадків;
Кіровоградська область - 25 випадків;
Луганська область - 56 випадків;
Львівська область - 214 випадків;
Миколаївська область - 139 випадків;
Одеська область - 75 випадків;
Полтавська область - 112 випадків;
Рівненська область - 138 випадків;
Сумська область - 32 випадки;
Тернопільська область - 53 випадки;
Харківська область - 153 випадки;
Херсонська область - 22 випадки;
Хмельницька область - 118 випадків;
Черкаська область - 106 випадків;
Чернівецька область - 39 випадків;
Чернігівська область - 57 випадків.
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